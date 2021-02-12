Лицом к забралу

12.02.2021, 20:12, Разное

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Пора организовывать массовые порядки.

Когда весна придет, не знаю. Знаю лишь, что массовые акции протеста отложены до весны. Как же мы узнаем о намерениях народа снова выйти на площади? Ну, наверное, заметим, что суровые парни, у которых на поясе резиновые дубинки, поменяли их, перейдя на летнюю резину. Значит, скоро.

Время еще есть, и обеим сторонам неплохо бы подумать, как упорядочить взаимоотношения. А то бестолковщина какая-то во всех городах: хватай, бей, волоки, вези, штрафуй, сажай… Не видно никаких признаков партнерства, и трудно ждать взаимовыгодных решений.

Петр Саруханов / «Новая»

Нас с вами никто не спрашивает, но все равно хочется кое-что подсказать. С дивана виднее.

Начнем с того, что посоветуем проводить акции протеста, как и голосование, в три дня. Иначе одни уезжают на шашлык за город, другие второпях хватают всех, кто остался.

Желательно также практиковать досрочные митинги и шествия. Протоколы задержания принявших в них участие следует запечатывать, а вскрывать конверты и пересчитывать задержанных лишь после окончания основных протестных мероприятий. Не мешает также подумать о допуске к уличным шествиям — отдельной колонной — манифестантов с лозунгами «Против всех!».

Далее. Поскольку для многих участие в акциях протеста заканчивается штрафом, можно ввести предоплату. Гражданин, заранее оплативший штраф и имеющий соответствующую квитанцию, может спокойно идти на площадь с любым плакатом — никто его не тронет. При этом разумно будет использовать годовые абонементы на участие во всех митингах и шествиях. Пенсионерам — скидки.

Теперь о логистике. Поскольку автозаки до начала акций без дела простаивают в переулках, неплохо бы организовать доставку в них протестующих на площадь из отдаленных микрорайонов. То есть ввести платную, но недорогую услугу «автозак-такси».

С учетом того, что силовики проявляют беспокойство при приближении к ним неизвестного человека и не знают, кто он — гражданский активист или случайный зевака, — неплохо обеспечить всех протестующих нагрудными жетонами с номерами. Подойдя ближе к цепи ОМОНа, протестующий должен вежливо представиться и предъявить документы.

Нужно шире применять систему распознавания лиц (даже в антиковидных масках), чтобы у силовиков была приятная возможность брать автографы у появившихся на площади знаменитостей.

Отдельные пожелания властям столицы. Нужно бросить больше ресурсов на строительство метро. Тогда на обвинения в том, что в день проведения митинга закрыли какую-то станцию, можно будет возразить: «Да, закрыли. Зато мы в этот день открыли еще одну — новую!» Не следует жалеть денег и на жилищное строительство. Поскольку возникла проблема с размещением задержанных москвичей в изоляторах, целесообразно шире применять для них такую меру пресечения, как домашний арест. И при случае можно будет сказать: «Ради них мы ускорили выполнение программы реновации».

Ну и еще, не забыть бы. Так как силовики нередко отлавливают в гуще протестующих парней призывного возраста и так называемых уклонистов, следующую акцию протеста будет правильным назначить через год. Чтобы схваченные ребята успели за это время отслужить в армии.

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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