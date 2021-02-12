 

Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков

12.02.2021, 20:10, Новости дня
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Форвард итальянской команды «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в разных социальных сетях, сообщают СМИ.

Португальский футболист набрал 261 млн подписчиков в Instagram, 148 млн в Facebook и 91 млн в Twitter, передает ТАСС со ссылкой на Bleacher Report

Ранее Роналду признали лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).



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