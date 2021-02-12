Политика: Лавров предупредил Европу о санкциях

12.02.2021, 20:10, Новости дня

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Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?

Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятничном интервью журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Исходим из того, что мы готовы. В случае, если еще раз увидим (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира – готовься к войне», – цитировало РИА Новости слова министра.

На высказывания Лаврова первыми отреагировали в Берлине. Германия считает заявление о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Но как раз странным выглядит удивление германской дипломатии. В российском внешнеполитическом ведомстве не в первый раз сообщают европейцам – Москва может ответить на европейские санкции, если те будут введены. Об этом, в частности в среду говорила представитель МИД Мария Захарова. После нынешнего заявления Лаврова, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил – министр иностранных дел говорил не о том, что Москва будет инициатором разрыва, а о том, что разрыв может быть следствием санкционных атак со стороны ЕС.

Да и сам Лавров говорил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, но если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.

Отметим, что руководство ЕС неоднократно давало поводы для подобной реакции. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель после своего малоудачного визита в Москву заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. А в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано заявил – идет процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против РФ из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.

Стано также сообщил, что Брюссель принял к сведению как заявление Лаврова о возможном разрыве отношений, так и комментарии Кремля на сей счет. Еврочиновник констатировал, что «состояние отношений между ЕС и Россией – нехорошее». «Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах», – добавил Стано.

При всем плачевном состоянии контактов Москвы и Брюсселя полный разрыв российско-европейских отношений невозможен, уверен германский политолог Александр Рар. «Но возможно приостановление дипломатических и политических контактов. Лавров обращался к политикам. Уже в самой РФ раздаются голоса, что, возможно, надо выходить из такого института как Совет Европы. Абсолютно теряется смысл совета РФ – НАТО», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

Если вместо диалога со стороны Запада продолжится постоянный монолог и поучения в стиле «на наших ценностях и интересах», то РФ может вовсе приостановить сотрудничество в политической области, заметил собеседник.

По мнению Рара, в Берлине на самом деле опасаются такого развития событий. Эксперт напомнил о недавнем заявлении главы германского МИД Хайко Мааса об опасности «потерять Россию», которая в случае отказа ЕС от сотрудничества создаст политический альянс с Азией и в результате начнется новая холодная война. «Никому это не нужно, ведь стабильность в Европе будет нарушена гораздо больше, чем сейчас, – подчеркнул немецкий политолог. – Всем конструктивным политическим силам в Европе абсолютно понятно, что из-за Навального (хоть его тут и рассматривают как какого-то Робин Гуда), разрывать отношения никто не собирается».

По мнению Рара, политически «повоевать с Россией» готовы лишь не самые влиятельные партнеры по ЕС: те же, что выступают за свертывание «Северного потока-2» – Польша и прибалтийские страны, либо оппозиционные силы в больших европейских странах, наподобие немецких «Зеленых».

Европейский истеблишмент, по оценке германского политолога, согласится лишь на символические санкции со стороны ЕС. Рар прогнозирует:

«Европа продемонстрирует свое возмущение делом Навального, увеличит список невъездных россиян на 5-6 человек, РФ в ответ расширит свой список. Но все это не приведет к коренной перемене в отношениях».

Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко, в свою очередь считает, что Европа должна всерьез воспринять предупреждение Лаврова. «Жесткие слова в адрес европейского руководства призваны показать – РФ крайне недовольна и нынешним этапом отношений с ЕС и, особенно, теми идеями и проектами, которые будут обсуждаться в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 22 февраля», – отметил российский политолог.

На 22 февраля намечено заседание Евросовета, на котором будут обсуждаться санкции против России, в свою очередь указал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Эксперт обратил внимание на формулировку Лаврова в интервью – ответ Москвы поступит на «санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах (поставки комплектующих, узлов)».

«То есть символические меры, наподобие удлинения персональных «черных списков» – да ради бога. А вот реальный экономический урон, удар по производствам или финансовой сфере – это казус белли («хочешь мира – готовься к войне»). Ну то есть предупреждение», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике». Впрочем, вероятнее всего Евросоюз на такое обострение не пойдет, так как экономическая война с Россией сейчас никому не выгодна, заметил международник.

«Но если все-таки пойдет, например, по причинам необходимости политической консолидации, интересно, как все это будет выглядеть, – рассуждает Лукьянов. – Разрыв отношений с Евросоюзом в виде прекращения деятельности миссий в Москве и Брюсселе представить себе можно. Например, под предлогом вопиющего вмешательства во внутренние дела России, о чем министр в интервью настоятельно говорит. На этом политический диалог будет закончен».

Но что делать с диалогом торгово-экономическим, который в значительной степени находится в компетенции европейских институтов, а не отдельных стран, непонятно, добавил Лукьянов. Он задался вопросом – следует ли ждать денонсации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, основы наших отношений РФ с ЕС? Эксперт констатирует:

«Ситуация обещает быть крайне неординарной. Слом всей схемы, которая действовала почти 30 лет».

Как в свою очередь отмечает Ткаченко, пересмотр отношений именно с Евросоюзом как наднациональной структурой вряд ли станет болезненным для России. «Москва считала для себя приоритетными двусторонние отношения с отдельными странами Европы, нежели взаимодействие с ЕС в целом, – отметил эксперт. – Отношения с ЕС РФ поддерживала скорее вынужденно, учитывая то, что страны Европы делегировали на наднациональный уровень регулирование вопросов внешней торговли, а именно эта сфера была для РФ особенно важна».

Ткаченко также напомнил, что многие годы Москва предлагала наладить диалог между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Был даже случай, когда Евразийская экономическая комиссия направила в Брюссель предложение об установлении контактов, а ответ пришел лично Владимиру Путину как президенту России. Это было дипломатическим хамством, и сейчас наша сторона наконец дождалась повода ответить на высокомерную политику в отношении интеграционного блока на постсовестком пространстве в тем же образом», – заметил эксперт клуба «Валдай».

Если отношения действительно будут разорваны, на РФ это серьезно не отразится, резюмирует Ткаченко. «К тому же, формально разорвать отношения можно по-разному: отозвать часть дипломатов, всех дипломатов, посла, остановить контакты на уровне экономических министерств. Но судя по тому, что правовая база взаимодействия РФ и ЕС была установлена еще в 1994 году и за это время в ней ничего не поменялось, нашим существующим отношениями ничего не угрожает всерьез. Но понижение уровня дипломатических контактов – вполне возможно».

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