CNN – Байден провёл с Си Цзиньпином «жёсткий» разговор — но Пекин это не слишком встревожило

12.02.2021, 20:08, Новости дня

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Несмотря на то что первый телефонный разговор президента США Джо Байдена с его китайским коллегой Си Цзиньпинем оказался «жёстким», это совсем не значит, что отношения Вашингтона и Пекина опять окажутся в кризисном состоянии, пишет CNN. Как отмечает канал, как показал опыт предыдущих администраций, громкие осуждения и разногласия по некоторым пунктам зачастую не мешают продуктивному сотрудничеству в других сферах.



Reuters

«Станет ли для Китая год быка годом долгожданной перезагрузки в отношениях с Соединёнными Штатами?» — задаётся вопросом CNN.

В преддверии китайского Нового года председатель Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Что весьма типично для посттрамповской эры, этот звонок оказался абсолютно нормальным и напоминающим дипломатию до 2016 года.

Согласно краткому пресс-релизу Белого дома, Байден «особо указал на свою существенную озабоченность касательно методов принуждения и недобросовестной экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и всё более агрессивных действий в регионе, в том числе по отношению к Тайваню».

Кроме того, в целом американские чиновники как до, так и после разговора отмечали, что Байден готов дать отпор Си Цзиньпину, а также напомнили о том, что вести диалог с Китаем американскому лидеру не привыкать — этим он занимался ещё в свою бытность вице-президентом в администрации Обамы.

«Современные историки, безусловно, могут подтвердить, что найдётся совсем немного президентов, которые вступили в эту должность, имея за плечами больший опыт взаимодействия с китайским руководством», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, охарактеризовав телефонный разговор как «жёсткий и детальный».

Вместе с тем, по версии китайских государственных СМИ, эта жёсткость не привела ни к какой напряжённости в отношениях — совсем напротив.

«Телефонный разговор Си и Байдена подал миру позитивный сигнал», — отметило государственное информационное агентство Xinhua, добавив, что американский лидер пообещал вести диалог в «духе взаимного уважения и стремиться к улучшению взаимопонимания, а также избегать ошибок и просчётов в отношениях».

Тем не менее вопросы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, — которые, по мнению Вашингтона, играли важнейшую роль, — в китайской версии ужались до одного предложения в 14-м абзаце. В частности, Си Цзиньпин решительно отверг опасения Байдена, заявив, что речь здесь идёт о «внутреннем деле Китая».

«Американская сторона должна уважать основополагающие интересы Китая и действовать благоразумно», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Учитывая, что широкая общественность не имеет доступа к записи разговора, сложно сказать, чья версия событий лучше отражает реальность, так как оба сообщения рассчитаны на внутреннюю аудиторию: Байден утверждает, что он жёстко отстаивал права человека, а Си — что он столь же жёстко отвергал все обвинения.

Подобные различия во многом говорят о трудностях, грозящих Байдену в ходе диалога с Китаем, — страной, которую он недавно назвал «самым серьёзным соперником Америки».

Хотя Байден может стемиться продемонстрировать, что придерживается жёсткого курса по отношению к Китаю — и даже, вполне возможно, в какой-то степени реализует его на практике, — он всё же имеет дело со страной, которая находится на пике своей мощи, а в ходе пандемии коронавируса только ещё более окрепла, в то время как США погрязли во внутриполитической борьбе.

Тем не менее реакция Китая на звонок Байдена говорит о том, что Пекин надеется на новое начало в отношениях, что говорит о том, что Си и его администрацию жёсткость позиции американского лидера не слишком тревожит.

Между тем, Байден — это далеко не первый президент США, который в беседах с представителями Пекина затрагивает неудобные вопросы. Более того, как видно на примере предыдущих администраций США, публичная критика в адрес Китая необязательно мешает сотрудничеству обеих стран.

В частности, риторика Билла Клинтона, который после бойни на площади Тяньаньмэнь обрушился с критикой на «пекинских мясников», не стала препятствием для поддержки вступления Китая в ВТО, что значительно укрепило как китайскую экономику, так и положение страны на мировой арене.

Преемники Клинтона Джордж Буш — младший и Барак Обама также в основном пытались наладить с Китаем партнёрские отношения, особенно по таким вопросам, как Северная Корея, Иран и кибербезопасность.

Самым большим отличием администрации Трампа от её предшественниц была её готовность полностью пустить под откос американо-китайские отношения. При этом команда Байдена не планирует отменять большую часть пошлин и санкций, введённых Трампом, намереваясь использовать их как минимум в качестве инструмента на переговорах. Кроме того, Байден дал указание Пентагону пересмотреть его «китайскую стратегию», а также продолжает посылать войска в Южно-Китайское море.

Однако администрация Байдена также ясно дала понять, что по ряду общих вопросов вроде глобального потепления она будет стремиться наладить с Пекином сотрудничество.

Со времён Клинтона американские ястребы, враждебно настроенные к Китаю, критиковали Вашингтон за излишнюю мягкость и отказ применять рычаги давления, которыми США располагали, когда расстановка сил была для них более благоприятной. Однако Байден станет, пожалуй, первым американским лидером, который будет иметь дело со сверхдержавой, которая достигла относительного паритета с США, подытоживает CNN.