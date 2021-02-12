 

Лукашенко – блицкриг в Белоруссии не удался

12.02.2021, 20:08, Новости дня
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По словам президента Белоруссии, в его стране была даже не «цветная революция», а «мятеж по принципу блицкрига». Однако он готов к пересмотру Конституции и пообещал делегатам Всебелорусского народного собрания, на котором выступал, уже в будущем году провести референдум. Оппозиция, в свою очередь, снова призвала людей выйти на демонстрации, передаёт France 24.

2700 граждан собрались без каких-либо защитных мер, чтобы обсудить будущие политические реформы в Белоруссии. Созванное по инициативе президента Александра Лукашенко, это народное собрание проходит без оппозиции. Но после многих месяцев протестов президент пообещал в 2022 году провести референдум, чтобы сократить некоторые свои полномочия. Он также сказал, что пережил мятеж.

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Революция в Белоруссии была невозможна. Поэтому, опираясь на определённые внутренние силы, была предпринята попытка мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну.

Однако протесты далеко не окончены. После первых демонстраций, которые были в августе, на протяжении многих месяцев каждые выходные проходят собрания. Тогда тысячи протестующих вышли на улицы после объявления о победе Александра Лукашенко на президентских выборах с 80 процентами голосов. Эту победу живо опротестовала оппозиция, которую возглавила Светлана Тихановская. Если демонстрации стали более редкими, злость людей не ослабла. Из Литвы, куда она бежала, противница Лукашенко призвала людей снова выйти на демонстрацию.

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ, лидер белорусской оппозиции: Люди выйдут, потому что они собираются каждую неделю во дворах и районах, несмотря на задержания и репрессии. И их гораздо больше, чем 2700 делегатов, которыми сейчас пытаются заменить голос народа.

По словам многих активистов-правозащитников, больше 30 тысяч человек были задержаны в Белоруссии в последние месяцы. Оппозиция говорит о множестве случаев применения пыток.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2021 года. 



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