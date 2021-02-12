 

Теща Дмитрия Тарасова пожаловалась на плохие отношения с футболистом

12.02.2021, 20:06, Разное
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Теща футболиста Дмитрия Тарасова Виктория Щербакова намекнула на непростые отношения с ним. Судя по ее ответам на вопросы в социальной сети Instagram, супруг дочери Анастасии Костенко не сильно желает родниться с ее семьей.
Модель родилась и выросла в Ростовской области. Футболист редко бывает в гостях у своей тещи, если Тарасов и приезжает на родину жены, то ненадолго. Это очень расстраивает мать Анастасии Костенко.

В то же время Виктория Щербакова поддерживает отношения с матерью спортсмена. Она рассказала, что вместе со свахой у нее есть общая миссия – баловать и оберегать двух внучек.

Напомним, что Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко в январе 2018 года. Пара сначала расписалась в кругу родных и близких, а потом собрала друзей на огромный банкет, перед которым обвенчалась. Летом того же года на свет появилась их общая дочь Милана. В феврале 2020 года модель подарила супругу еще одну наследницу – Еву.

До этого Дмитрий Тарасов пять лет состоял в браке с популярной телеведущей Ольгой Бузовой. Знаменитость так и не подарила футболисту детей. От первого брака у спортсмена есть дочь Ангелина.

Источник: www.paparazzi.ru



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