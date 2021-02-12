 

Зеленый чай заставляет раковые клетки самоуничтожаться

12.02.2021, 20:06, Разное
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Ученые из США в ходе проведения исследования обнаружили, что в зеленом чае есть летучее вещество, которое заставляет раковые клетки самоуничтожаться. Последние начинают производить молекулы белка р.53.
Отмечается, что из-за мутаций, происходящих в гене р.53, появляется множество различных злокачественных опухолей. К тому же при таких обстоятельствах новообразование практически нельзя подавить посредством химиотерапии.

В ряде случаев ген не затрагивается, но его активность начинает снижаться из-за изменений, наблюдающихся на других участниках ДНК. Ученые привели в пример ген MDM2, защищающий здоровые клетки от спонтанной гибели. Он нейтрализует так называемые «лишние» молекулы белка р.53. Американские специалисты долго пытались выяснить, каким образом можно еще раз активировать данный элемент и подавать иные гены.

В рамках проведения новой научной работы исследователи предположили, что данную роль может выполнять вещество EGCG, которое находится в составе зеленого чая и иных продуктов питания растительного происхождения. Элемент представляет собой довольно мощный антиоксидант, способный подавлять воспалительные процессы в организме.

Биологи выявили, что EGCG активно взаимодействовало с р.53. Данный белок снова приводился в действие, поэтому запускалось самоуничтожение раковых клеток.

Источник: www.nature.com



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