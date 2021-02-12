Стала известна настоящая фамилия сына Петросяна

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12.02.2021, 20:06, Разное
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СМИ выяснили настоящую фамилию сына популярного юмориста Евгения Петросяна. Интересная деталь стала известна в ходе судебных тяжб, которые у комика продолжаются с бывшей женой Еленой Степаненко.
Евгений Петросян выступает на сцене под одной фамилией, а в его паспорте присутствует иная информация. Комик развелся с Еленой Степаненко еще два год назад, но пока совместно нажитое имущество до конца не разделено. Известно, что официальная фамилия юмориста Петросянц, именно она досталась ему от отца Вагана.

Дочь юмориста также носит фамилию деда. Общественности стало интересно, какой вариант написан в документах новой жены комика Татьяны Брухуновой и ее сына Вагана.

В настоящее время у комика двое детей. Его дочь Викторина появилась на свет еще до его брака с Еленой Степаненко. Со своей мачехой девушка пребывает в отличных отношениях. Сама же артистка так и не родила детей Петросяну, но это сделала его молодая супруга.



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