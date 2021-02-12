Сбербанк РФ позволит клиентам совсем отказаться от пластиковых карт

12.02.2021, 20:04, Новости дня

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Если вы хотите внести свою лепту в дело защиты экологии, откажитесь от пластиковых платежных карт! Примерно с таким призывом выступил российский Сбербанк, обращаясь своим клиентам. Что же взамен предлагает крупнейшее финансовое учреждение в РФ?

Для того чтобы отказаться от использования пластиковой платежной карты, достаточно зайти в специальное приложение, доступное на сайте банка, и подключить новую функцию.

В результате вы получите так называемую цифровую карту без пластикового носителя. Впрочем, клиентам, которые привыкли доверять традиционным картам, Сбербанк РФ оставляет право использовать их без ограничений. О подробностях можно узнать на официальном интернет-ресурсе учреждения.