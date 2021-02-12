 

Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа

12.02.2021, 20:00, Новости дня
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Украинская певица Настя Каменских 12 февраля в Instagram обнародовала снимки, которые были сделаны во время семейного отдыха на горке.

На заглавном фото Каменских позирует в обнимку с мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) на фоне заснеженной горки. В руках пара держит ледянки: Потап выбрал себе синего цвета, а Каменских – желтого. 

На одном из фото запечатлена мать артистки Лидия Каменских с домашним питомцем на руках.

“Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное – когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами. А вы – вместе с ними”, – подписала публикацию артистка.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Потап и Каменских поженились в мае 2019 года. Ранее артисты вместе выступали в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а Потап пишет для нее песни.

Мама певицы овдовела 25 января 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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