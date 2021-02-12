Мнение: Надо бахнуть

12.02.2021, 19:52, Разное

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Все больше истерики я читаю про то, что США готовятся применить ЯО локально. Наш МИД говорит, что не слышал осуждения использования ЯО и значит – США к чему-то готовятся. Пишут журналисты, пишут политики. И значит одно – время планеты без испытаний ЯО – прошло. Надо бахнуть.

Тут какое ведь дело. Да, я был мелким и не помню ничего, кроме плакатов про то – куда надо лежать ногами, когда бахнет. Помню, у мамы в аптеке обожал рассматривать эти картинки. Мины, взрывы, последствия. Где все это сейчас? Правильно – телевизор нам природу заменил. А в Голливудском кино это не сильно-то и страшно, да? Вот, скажите, после 3-4-5 серий Терминатора – кто-то еще этих трансгендеров боится? То-то и оно. А Ким Чен Ына – боятся.

В романе "Дюна" очень хорошо рассказано, что бывает с теми… планетами, кто использовал ЯО. Хотя, главный герой все равно нашел лазейку. И по мне – сильно на троечку. Либо можно, либо – нельзя.

Когда много лет назад США испытали свою бомбу – все поняли намек. Когда СССР раз за разом испытавал свои – тоже все понимали. Но сегодня, когда у нас с одной стороны Лавров, Путин и Шойгу – а у них деда Байден, Псаки и Блинкин (это даже писать ржака) – какие варианты?

Станем мы страной изгоем? А мы кто уже? Нас же порвали?

Понятно, Кремль будет до последнего тянуть и я их понимаю – я блогер, а там отвечают за наши 150 млн людей.

Но, как по мне – надо бахнуть и скоро бахнут. Ведь у дебилов уже прошел первый страх от гиперзвука и они опять начали придумывать себе поводы – развязать войну, чтобы списать долги. А должны тихо умереть или пропасть лет на 20-30 с радаров большой геополитики.

Потому что планета у нас одна, а США ее уже засрали.

Спорим, вы думаете также, как и я ?

Счастья вам.