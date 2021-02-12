 

Глава Совета по правам человека предложил «из-за переполненных спецприёмников» заменить административный арест лишением свободы

12.02.2021, 19:51, Разное
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На внеочередном заседании Совета по правам человека был рассмотрен вопрос о последствиях прошедших акций в поддержку Алексея Навального. Одной из обсуждаемых тем стало количество задержанных митингующих, которое достигло рекордного максимума, и вылилось в коллапс пенитенциарной системы. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил решить проблему переполненных спецприемников отправкой арестованных в российские тюрьмы и колонии.

«Ситуация с арестованными катастрофическая. Не хватает мест в спецприемниках, люди вынуждены по несколько часов ждать в очереди на заселение, в камерах отсутствуют матрасы и царит полная антисанитария. Условия содержания абсолютно не соответствуют всем европейским нормам и стандартам. Совет по правам человека при президенте России рекомендует дать судам временное право назначать административный арест в виде заключения в тюрьмах и колониях строгого режима. Как известно, наши тюрьмы самые лучшие в мире. Они обеспечены всем необходимым и мест в них с избытком. Я бы даже сказал, что наблюдается огромный дефицит осужденных. Ежегодно тюремной системе удается перевоспитывать около 30 000 россиян, но это очень низкие темпы, которые не позволяют в сжатые сроки охватить всё население страны. А сегодня мы имеем отличный шанс для работы с молодежью, со всеми недовольными. Все равно они рано или поздно окажутся там, куда они стремятся», — заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Член СПЧ и внук Берии Иосиф предложил рассмотреть «дедовский способ решения вопроса» и задействовать Бутовский полигон. После чего у него произошла словесная перепалка с другим членом совета Николаем Сванидзе, и предложение Берии было отвергнуто. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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