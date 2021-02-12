Завотделением в “Кащенко” 6 лет сдавал палаты в аренду для проживания нелегальных мигрантов

12.02.2021, 19:31, Разное

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Илья Веремеев, заведующий отделением №3 в ПКБ №1 им. Алексеева, известной в народе как “Кащенко”, оказался участником необычной преступной схемы. Несколько палат в этом отделении оказались переоборудованы под подпольный жилье для нелегальных трудовых мигрантов.

В ходе плановой проверки московских психбольниц, проходившей в январе, в одной из палат отделения №3 были установлены 16 дополнительных коек. Оказалось, что в трех палатах отделения №3 был организован хостел, в котором проживали нелегальные мигранты, в основном из стран Средней Азии. Завотделением Веремеев сдавал эти палаты в аренду крупному застройщику, который поселил в них наемных рабочих, не имевших регистрации. По словам санитаров, работающих в отделении №3, врач попросил их не заходить в эти палаты примерно 6 лет назад.

«Я уже лет 8 здесь работаю, и вот где-то лет 6, может, 7 назад начальник попросил в 18-ю, 19-ю и 20-ю палаты не заходить и без надобности вообще рядом не ходить. Я уточнять не привык, сказано — делаю, сами понимаете — работа такая. Так что я там и не шлялся с тех пор. Но я, конечно, думал, там что поинтереснее. Пыточные там, или знаешь, как в Гарри Поттере, философский камень лежит. Даже, знаешь, почетно такие государственные секреты охранять. А так, конечно, прямо обидно, что я 6 лет таджиков сторожил, оказывается» — поделился санитар из отделения №3 Иван Бобров.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы Полина Беляева сообщила, что по данному факту проводится внутреннее разбирательство, завотделением Илья Веремеев уволен из ПКБ №1, а вся установленная информация передана в следственные органы. Также, по ее словам, в ближайшее время сотрудники Мосгорздрава совместно с ГУ МВД Москвы в рамках операции “Стоп-нелегал” проведут рейды по подведомственным медучреждениям.

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