 

Завотделением в “Кащенко” 6 лет сдавал палаты в аренду для проживания нелегальных мигрантов

12.02.2021, 19:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Илья Веремеев, заведующий отделением №3 в ПКБ №1 им. Алексеева, известной в народе как “Кащенко”, оказался участником необычной преступной схемы. Несколько палат в этом отделении оказались переоборудованы под подпольный жилье для нелегальных трудовых мигрантов.

В ходе плановой проверки московских психбольниц, проходившей в январе, в одной из палат отделения №3 были установлены 16 дополнительных коек. Оказалось, что в трех палатах отделения №3 был организован хостел, в котором проживали нелегальные мигранты, в основном из стран Средней Азии. Завотделением Веремеев сдавал эти палаты в аренду крупному застройщику, который поселил в них наемных рабочих, не имевших регистрации. По словам санитаров, работающих в отделении №3, врач попросил их не заходить в эти палаты примерно 6 лет назад.

«Я уже лет 8 здесь работаю, и вот где-то лет 6, может, 7 назад начальник попросил в 18-ю, 19-ю и 20-ю палаты не заходить и без надобности вообще рядом не ходить. Я уточнять не привык, сказано — делаю, сами понимаете — работа такая. Так что я там и не шлялся с тех пор. Но я, конечно, думал, там что поинтереснее. Пыточные там, или знаешь, как в Гарри Поттере, философский камень лежит. Даже, знаешь, почетно такие государственные секреты охранять. А так, конечно, прямо обидно, что я 6 лет таджиков сторожил, оказывается» — поделился санитар из отделения №3 Иван Бобров.

Пресс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы Полина Беляева сообщила, что по данному факту проводится внутреннее разбирательство, завотделением Илья Веремеев уволен из ПКБ №1, а вся установленная информация передана в следственные органы. Также, по ее словам, в ближайшее время сотрудники Мосгорздрава совместно с ГУ МВД Москвы в рамках операции “Стоп-нелегал” проведут рейды по подведомственным медучреждениям.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Мнение: Завершена реставрация «Зеленой полосы» Ольги Розановой

14.01 / Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом

25.10 / Мнение: Победа нужна, чтобы завоевать мир и уважение

12.01 / Евгений Сатановский рассказал о двух незавидных сценариях, неминуемых для Дональда Трампа в США

16.11 / Из-за пандемии COVID-19 жители Италии стали придерживаться средиземноморской диеты

03.01 / Названы главные опасности для зубов в праздники

02.09 / Мирослава Карпович без белья снялась в полупрозрачном платье-сетке в поле

19.09 / Дмитрий Нагиев запустил свое шоу на YouTube

15.01 / В Норвегии 23 пожилых пациента умерли после вакцинации от COVID-19

18.11 / Песков заявил о нехватке Путину живого общения: Может позвонить в два часа ночи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска