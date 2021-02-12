От шоколадного кекса до сырного пирога: 6 простых рецептов от звезды TikTok Насти Монаховой
12.02.2021, 19:24,
Разное
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По итогам 2020 года одним из самых популярных аккаунтов в TikTok был признан профиль Анастасии Монаховой с видео-рецептами. Сегодня она – главный повар платформы, у нее более 6 миллионов подписчиков и десятки миллионов просмотров.
TikTok помог мне осуществить свою давнюю и большую мечту – стать популярным автором контента и сделать свое хобби любимой работой. Люди действительно любят мои рецепты, а я стараюсь объяснить процесс приготовления максимально быстро и интересно, чтобы его было легко запомнить,
– говорит Настя. Она поделилась своими фирменными рецептами, в том числе шоколадного кекса, видео с приготовлением которого набрало более 22 миллионов просмотров.
Настя МонаховаШоколадный кекс в микроволновке за 5 минут
Ингредиенты:
- Яйцо 1 шт.
- Масло растительное 1 ст. л.
- Молоко 2 ст. л.
- Мука 2 ст. л.
- Какао 1 ст. л.
- Разрыхлитель 10 гр.
- Сахар или сахарозаменитель – по вкусу
Приготовление (все проще, чем кажется):
Смешать все ингредиенты в формочке для кексов и поставить в микроволновку на 2-3 минуты при мощности 800w.
@monakhovan_
СЛАБОНЕРНЫМ до конца не смотреть#арткухня#еда#рецепт#recipe#готовимдома
КЕКСИК 5 МИН – Настя Монахова
Корзиночки-пиццы
Ингредиенты (на 4 порции):
- Армянский лаваш 1 шт.
- Ветчина 100 гр.
- Мягкий сыр 100 гр.
- Яйцо 2 шт.
- Помидоры черри 5 шт.
- Оливки и маслины 20 гр.
- Соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
Приготовление:
Вырезать кружочки из лаваша и положить их в формочки для кексов. Порезать кубиками ветчину и помидоры черри, потереть сыр на крупной терке и смешать все в небольшой миске. Добавить 2 яйца, соль, перец и чеснок, перемешать и выложить в формочки на лаваш. Сверху добавить нарезанные тонкими кружочками оливки и маслины. Запекать в духовке 30 мин при температуре в 180 градусов.
@monakhovan_
Ребят, что бы вы хотели чтобы я приготовила необычное?пишите, по возможности буду готовить ваши блюда
♬ оригинальный звук – Настя Монахова
Творожно-сырный пирог с зеленью на сковородке
Ингредиенты:
- Творог 1 уп.
- Мягкий сыр 100 гр.
- Яйцо 2 шт.
- Мука 3 ст. л.
- Зелень и соль по вкусу
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в миске и выложить на сковородку. Обжаривать по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.
@monakhovan_
♬ оригинальный звук – Настя Монахова
Булочки синнабон в микроволновке
Ингредиенты для теста:
- Творог 200 гр.
- Яйцо 1 шт.
- Мука 50 гр.
- Разрыхлитель
- Сахар или сахарозаменитель, корица – по вкусу
Ингредиенты для крема:
- Молоко 1 ст. л.
- Творожный сыр 1 ст. л.
- Приготовление:
Приготовление:
Смешать в миске все ингредиенты для теста и раскатать его на доске. Сверху посыпать корицей и сахаром и скрутить в рулет. Положить получившийся рулет в кружку, сверху снова посыпать корицей и сахаром. Запекать в микроволновке 5 минут. Затем разрезать готовую булочку на 2 части и сверху выложить крем.
@monakhovan_
♬ оригинальный звук – Настя Монахова
Домашнее мороженое из трех ингредиентов
Ингредиенты:
- Горький или молочный шоколад – несколько плиток
- Сливки 20 мл.
- Сгущенное молоко по вкусу
Приготовление:
Растопить шоколад на водяной бане, налить его в бумажный стаканчик и аккуратно распределить его, чтобы стенки стаканчика были покрыты тонким слоем шоколада. Излишки шоколада вылить в другую емкость и убрать стаканчик в морозильник на 20 минут. Взбить сливки и сгущенку блендером и получившуюся массу вылить в тот же стаканчик. Вставить деревянную палочку и поставить снова в морозилку на 2 часа. Готово!
@monakhovan_
Го инcтy я там готовлю в cториc каждый день @monakhovan_ #рецепт#готовлю#recipe
♬ оригинальный звук – Настя Монахова
Запеканка с яблоками “Розочка”
Ингредиенты:
- Яичный белок 1 шт.
- Манка 2 ст.л.
- Творог 1 уп.
- Сахар
- Ванилин 1 ч.л.
- Яблоко – ½ шт.
Приготовление:
Перемешать вилкой белок и манку, добавить творог, сахар и ванилин. Полученную массу выложить в форму для запекания. Яблоко нарезать тонкими дольками и выложить сверху в форме розы. Запекать в духовке 25-35 минут при 180 градусах. Получается не только очень вкусно, но и красиво!
@monakhovan_
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♬ оригинальный звук – Настя Монахова
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