От шоколадного кекса до сырного пирога: 6 простых рецептов от звезды TikTok Насти Монаховой

12.02.2021, 19:24, Разное

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По итогам 2020 года одним из самых популярных аккаунтов в TikTok был признан профиль Анастасии Монаховой с видео-рецептами. Сегодня она – главный повар платформы, у нее более 6 миллионов подписчиков и десятки миллионов просмотров.

TikTok помог мне осуществить свою давнюю и большую мечту – стать популярным автором контента и сделать свое хобби любимой работой. Люди действительно любят мои рецепты, а я стараюсь объяснить процесс приготовления максимально быстро и интересно, чтобы его было легко запомнить,

– говорит Настя. Она поделилась своими фирменными рецептами, в том числе шоколадного кекса, видео с приготовлением которого набрало более 22 миллионов просмотров.

Настя МонаховаШоколадный кекс в микроволновке за 5 минут

Ингредиенты:

Яйцо 1 шт.

Масло растительное 1 ст. л.

Молоко 2 ст. л.

Мука 2 ст. л.

Какао 1 ст. л.

Разрыхлитель 10 гр.

Сахар или сахарозаменитель – по вкусу

Приготовление (все проще, чем кажется):

Смешать все ингредиенты в формочке для кексов и поставить в микроволновку на 2-3 минуты при мощности 800w.

@monakhovan_

СЛАБОНЕРНЫМ до конца не смотреть#арткухня#еда#рецепт#recipe#готовимдома

КЕКСИК 5 МИН – Настя Монахова

Корзиночки-пиццы

Ингредиенты (на 4 порции):

Армянский лаваш 1 шт.

Ветчина 100 гр.

Мягкий сыр 100 гр.

Яйцо 2 шт.

Помидоры черри 5 шт.

Оливки и маслины 20 гр.

Соль, перец, сушеный чеснок по вкусу

Приготовление:

Вырезать кружочки из лаваша и положить их в формочки для кексов. Порезать кубиками ветчину и помидоры черри, потереть сыр на крупной терке и смешать все в небольшой миске. Добавить 2 яйца, соль, перец и чеснок, перемешать и выложить в формочки на лаваш. Сверху добавить нарезанные тонкими кружочками оливки и маслины. Запекать в духовке 30 мин при температуре в 180 градусов.

@monakhovan_

Ребят, что бы вы хотели чтобы я приготовила необычное?пишите, по возможности буду готовить ваши блюда

♬ оригинальный звук – Настя Монахова

Творожно-сырный пирог с зеленью на сковородке

Ингредиенты:

Творог 1 уп.

Мягкий сыр 100 гр.

Яйцо 2 шт.

Мука 3 ст. л.

Зелень и соль по вкусу

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в миске и выложить на сковородку. Обжаривать по 5 минут с каждой стороны на среднем огне.

@monakhovan_

♬ оригинальный звук – Настя Монахова

Булочки синнабон в микроволновке

Ингредиенты для теста:

Творог 200 гр.

Яйцо 1 шт.

Мука 50 гр.

Разрыхлитель

Сахар или сахарозаменитель, корица – по вкусу

Ингредиенты для крема:

Молоко 1 ст. л.

Творожный сыр 1 ст. л.

Приготовление:

Приготовление:

Смешать в миске все ингредиенты для теста и раскатать его на доске. Сверху посыпать корицей и сахаром и скрутить в рулет. Положить получившийся рулет в кружку, сверху снова посыпать корицей и сахаром. Запекать в микроволновке 5 минут. Затем разрезать готовую булочку на 2 части и сверху выложить крем.

@monakhovan_

♬ оригинальный звук – Настя Монахова

Домашнее мороженое из трех ингредиентов

Ингредиенты:

Горький или молочный шоколад – несколько плиток

Сливки 20 мл.

Сгущенное молоко по вкусу

Приготовление:

Растопить шоколад на водяной бане, налить его в бумажный стаканчик и аккуратно распределить его, чтобы стенки стаканчика были покрыты тонким слоем шоколада. Излишки шоколада вылить в другую емкость и убрать стаканчик в морозильник на 20 минут. Взбить сливки и сгущенку блендером и получившуюся массу вылить в тот же стаканчик. Вставить деревянную палочку и поставить снова в морозилку на 2 часа. Готово!

@monakhovan_

Го инcтy я там готовлю в cториc каждый день @monakhovan_ #рецепт#готовлю#recipe

♬ оригинальный звук – Настя Монахова

Запеканка с яблоками “Розочка”

Ингредиенты:

Яичный белок 1 шт.

Манка 2 ст.л.

Творог 1 уп.

Сахар

Ванилин 1 ч.л.

Яблоко – ½ шт.

Приготовление:

Перемешать вилкой белок и манку, добавить творог, сахар и ванилин. Полученную массу выложить в форму для запекания. Яблоко нарезать тонкими дольками и выложить сверху в форме розы. Запекать в духовке 25-35 минут при 180 градусах. Получается не только очень вкусно, но и красиво!

@monakhovan_

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♬ оригинальный звук – Настя Монахова