Журнал “Ланцет”, открыв “зеленую улицу” российской вакцине, отдал победу “гуманитарному оружию” подвергаемого резкой критике Владимира Путина

12.02.2021, 19:22, Разное

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Спутник V, признанный ведущим медицинским журналом безопасной и эффективной вакциной, вызывает растущий международный интерес

Крис Браун · 11 февраля 2021 г.

Груз российской вакцины против коронавируса Sputnik V выгружен в тегеранском международном аэропорту имени Имама Хомейни 4 февраля. На прошлой неделе, российская вакцина получила признание медицинского журнала Lancet, который назвал ее безопасной и эффективной. (Саид Каари / IKAC / Associated Press)

Российская вакцина Sputnik V, которую сначала отвергали и высмеивали западные страны, была не только реабилитирована; но и превращается в мощный инструмент влияния за рубежом для президента Владимира Путина.

«Я думаю, что они, возможно, не могут чувствовать себя более самодовольными и счастливыми тем, как идут дела», – сказала Джуди Твигг, профессор политологии Университета Содружества Вирджинии в Ричмонде, штат Вирджиния, и эксперт по политике глобального здравоохранения. .

«У Кремля сейчас много проблем в других областях, но это одна, без прикрас, безоговорочная победа, на которую они могут указать прямо сейчас».

Вакцина, названная в честь первого спутника, запущенного в космос почти 70 лет назад, должна была вызывать в памяти исторические образы российской славы. Вместо этого первоначальные заявления об эффективности Спутника V были встречены с глубоким скептицизмом после того, как РФ разрешила его широкое использование до завершения всех этапов клинических испытаний.

Однако ключевой поворотный момент наступил на прошлой неделе с подтверждением результатов испытаний фазы 3 Sputnik V медицинским журналом Lancet.

(Новости CBC)

Он подтвердил, что вакцина безопасна и эффективна. При том что журнал отметил, что разработка Sputnik V подверглась критике за «отсутствие прозрачности» и «срезание углов», в статье говорится, что производитель вакцины, Московский национальный центр эпидемиологии и микробиологии «Гамалея», на самом деле продемонстрировал твердые научные принципы.

Стоимость вакцины, вводимой в два приема, составляет около 10 долларов США каждая, что составляет примерно половину стоимости вакцины Pfizer-BioNTech, и ее можно хранить при –2 ° C, тогда как вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna требуют гораздо более низких температур.

Глобальный рынок

После публикации статьи в Lancet последовало еще больше хороших новостей о вакцине: по российскому телевидению были показаны поддоны с коробками, заполненные флаконами с вакциной, которые грузили в багажные отделения самолетов Аэрофлота и готовили к отправке в страны Южной Америки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Правительство РФ сообщает, что до 30 стран либо уже закупили вакцину, либо выразили заинтересованность в ней.

Люди ждут, чтобы получить дозу Sputnik V на площадке для баскетбола на стадионе River Plate в Буэнос-Айресе, Аргентина, на прошлой неделе. (Марьям Камьяб / Рейтер)

Даже казавшаяся когда-то маловероятной продажа вакцины в страны Европы внезапно оказалась в пределах досягаемости.

Во вторник, регулирующий орган 27 членов Европейского Союза объявил, что РФ подала официальную заявку на сертификацию Sputnik V и что процесс рассмотрения может начаться в ближайшее время.

Венгрия, которая проводила собственные испытания Спутник V, пока что является единственной страной ЕС, объявившей о планах использования вакцины.

Другие государства-члены, однако, заявляют, что у них по-прежнему есть сомнения относительно политических мотивов, стоящих за ажиотажем в отношении вакцины из России.

Премьер-министр Литвы Ингрида Симоните написала в Твиттере, что не видит хороших новостей в российском прорыве в создании вакцины.

«Они говорят, что Sputnik V – это хорошо, но Путин не хочет использовать его как лекарство для российского народа – он предлагает его миру как еще одно гибридное оружие для разделения и управления».

Ни Канада, ни Соединенные Штаты не выразили заинтересованности в более внимательном изучении российской вакцины, и вряд ли они это сделают.

Сара Гударзи, медсестра из больницы имама Хомейни, показывает знак победы, когда ей вводят российскую вакцину от коронавируса Sputnik V на организованном мероприятии во вторник в Тегеране. Иран – одна из примерно 30 стран, которые, по словам России, используют ее вакцину или проявляют к ней интерес. (Вахид Салеми / Ассошиэйтед Пресс)

Дипломатическая дилемма

Твигг говорит, что для противников РФ выбор: использовать Sputnik или нет, представляет собой этическую дилемму.

«В этих обстоятельствах вы не хотите давать Владимиру Путину политическую победу», – сказала она. «С другой стороны, вам нужны вакцины для ваших граждан. Фактически, они вам были нужны ещё вчера».

Эта дилемма была ярко продемонстрирована в прошлую пятницу, во время визита в Москву главы внешнеполитического ведомства Европейского союза Хосепа Боррелла.

Поскольку Кремль сталкивается с широкомасштабной критикой за заключение в тюрьму врага Путина Алексея Навального и последовавшие за этим массовые аресты тысяч протестующих, которые выступили в поддержку лидера оппозиции, слова Борреля с критикой Путина были омрачены его комментариями, восхваляющими Sputnik и его надеждами что он будет широко доступен в мире.

Визит Борреля был широко раскритикован как дипломатическая ошибка, позволившая Путину отвлечь внимание от авторитарного подавления инакомыслия Россией и уклониться от вопроса о судьбе Навального.

Российский медицинский работник (справа) делает укол вакциной Спутник V. Москва. (Павел Головкин / Ассошиэйтед Пресс)

Вопрос о том, использовать ли Sputnik V, особенно остро стоит для ближайшего соседа России, Украины, которая является одной из беднейших стран Европы и еще не начала кампанию массовой вакцинации.

Тем не менее, Украина, в которой зарегистрировано около 1,3 миллиона случаев коронавируса и более 25000 смертей, приняла закон, запрещающий Sputnik V, потому что идея использования вакцины российского производства является политически токсичной для страны.

Единственные регионы Украины, которые будут использовать российскую вакцину, – это те, которые контролируются пророссийскими сепаратистскими силами в районе восточного города Донецка, куда недавно прибыла партия из 100 000 доз Sputnik V.

«Я хотел бы напомнить всем, кто мог забыть об этом, война [с Россией] идет уже почти семь лет», – сказал в интервью CBC News министр здравоохранения Украины Максим Стефанов, сославшись на продолжающийся конфликт с Россией в Восточной Украине.

«Российская Федерация не приносила смерть… на территории этих стран [которые рассматривают возможность использования Спутника V]».

Министр здравоохранения Украины Максим Стефанов, выступавший на форуме в Киеве в понедельник, сказал, что Украине будет неприятно использовать Sputnik V, учитывая ущерб, нанесенный стране в результате многолетнего конфликта с Россией на востоке Украины. (Новости CBC)

Президент Украины Владимир Зеленский объявил на этой неделе, что в конце этого месяца его страна начнет получать первые партии из, потенциально, восьми миллионов доз, в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения, а также вакцины, закупленные в Великобритании и Китае.

Машины скорой помощи припаркованы у киевской больницы. В Украине зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев коронавируса и 23 тысячи смертей, но ее лидеры заявили, что не будут использовать российскую вакцину. (Новости CBC)

Благожелательные к РФ средства массовой информации выдали целый шквал сообщений, в том числе десятки газетных и телевизионных репортажей, нацеленных на украинскую аудиторию, большая часть из которых была направлена ​​на очернение западных вакцин против коронавируса и попытку использовать отсутствие вакцин в Украине как средство компрометации в глазах населения прозападного правительства Зеленского.

В ответ президент Украины отозвал лицензии у трех пророссийских телеканалов в стране, заявив, что этот шаг был необходим «во имя национальной безопасности».

«Я думаю, что если бы Sputnik V был единственной вакциной в мире, я бы все равно не стал его покупать», – сказал ИТ-специалист Леонид Колода команде CBC в Киеве, отражая скептицизм, распространенный за пределами сепаратистских регионов страны.

Мало вариантов для некоторых стран

Однако в других местах геополитика играет меньшую роль или просто перевешивается отсутствием альтернативных вакцин.

На этой неделе РФ отправила 10 000 доз Sputnik V на палестинские территории, что позволило начать кампанию массовой вакцинации 4,5 миллиона жителей Западного берега и сектора Газа.

Врачи и персонал больницы Истишари Араб в Рамаллахе были одними из первых, кто получили прививки.

Сотрудники арабской больницы Истишари в Рамаллахе впервые видят Sputnik V. Палестинские официальные лица сказали, что они счастливы получить вакцину, чтобы начать массовые вакцинации в Газе и на Западном берегу. (Новости CBC)

«Я очень рад, что она у нас есть», – сказал CBC News анестезиолог Самир Насралла, закатывая рукав.

«Российские [вакцинные] заводы хороши, и когда они что-то делают, это работает».

Высокопоставленные представители здравоохранения Палестины сказали CBC, что они глубоко признательны.

«Нас не волнуют политические вопросы. Мы должны защитить наше население от этой пандемии и этого вируса», – сказал д-р Али Абед Раббо, директор отдела профилактического здравоохранения Палестинской администрации.

Нерешительность дома

Один из парадоксов недавно обретенного международного успеха Sputnik V заключается в том, что люди за пределами РФ могут быть более убеждены в его эффективности, чем те, кто находится дома.

Левада-центр, независимая организация, занимающаяся опросами и исследованиями, ранее в этом месяце сообщила, что только 38% россиян готовы пройти вакцинацию, при этом многие говорят, что либо опасаются побочных эффектов, либо не доверяют российскому производителю вакцин, либо просто решили не принимать никаких вакцин.

Мария Аникина (слева) и ее подруга едят мороженое после второй дозы вакцины Sputnik V во временном пункте вакцинации в роскошном торговом центре ГУМ в Москве. Не все россияне стремятся получить вакцину. (Коринн Семинофф / CBC)

Стремясь преодолеть сомнения в отношении вакцинации, во многих местах столицы, Москвы, были открыты временные посты вакцинации, сделать прививку легко и бесплатно и обычно требуется только немного подождать.

Один из самых популярных пунктов – в роскошном торговом центре ГУМ на Красной площади, где Мария Аникина с подругой получили вторую дозу во вторник.

Она сказала CBC, что ее друзья, живущие в Ванкувере, завидуют, и они не могут поверить, что сделать прививку в РФ так просто.

«Они тоже хотели бы получить вакцину, но, как я понимаю, для них еще не время в Канаде».