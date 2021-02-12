Мнение: Угнетение маори, трансгендерный спорт и травля гетеросексуального дизайнера

12.02.2021, 19:20, Разное

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1. А говорили, что на Западе колониализм давно закончился. Но угнетение продолжается. На заглавном фото – депутат парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, видный член партии коренного народа маори. Он носит костюм и шляпу, однако татуировки и ожерелье выдают в нём маорийца. И это неспроста – с помощью ожерелья депутат ведёт бескомпромиссную борьбу с колониалистами:

https://lenta.ru/news/2021/02/09/galstuk/

В Новой Зеландии депутата Равири Вайтити, который представляет в парламенте аборигенов маори, выгнали с заседания за отсутствие галстука. Вместо него мужчина надел традиционное украшение «хей-тики», пишет New Zealand Herald.

В ходе заседания Вайтити пытался задать вопрос спикеру Тревору Малларду, однако тот ответил, что право задавать вопросы имеют лишь парламентарии при галстуке. После нескольких попыток депутата высказаться, а также ожесточенного спора со спикером, Вайтити выгнали из зала заседаний.

Сам представитель маори считает, что с ним поступили так из-за его нежелания следовать европейскому стилю. Кроме того, галстук он назвал «колониальной удавкой». «Я никогда не откажусь от своей культуры», — подчеркнул Вайтити и заявил, что решение Малларда нарушает права коренных народов.

Не припоминаю подобных скандалов в России. То ли у нас представители разных этносов и культур не видят проблем в галстуках, то ли их отсутствие или замена на традиционную одежду не является проблемой для толерантного российского общества.

2. Очередной трансгендер хакнул систему. Пока Крейг Тефлер был мужчиной, он не поднимался выше 200-го места в спортивном рейтинге. Однако стоило спортсмену переметнуться в слабый пол, как она тут же стала чемпионом:

https://facebook.com/abbyjohnsonprolife/posts/259758355508390

Женский спорт на Западе уничтожается со скоростью горящего стога сена, однако сделать с этим что бы то ни было сложно. Во-первых, признать, что трансгендеры играют нечестно, означает признать, что мужчины заведомо сильнее и умнее женщин. Или, точнее, что женщины тяготеют к середине, тогда как среди мужчин выше генетический разброс: и гении, и особенные тупицы чаще оказываются именно мужского пола.

Во-вторых, дисквалификация трансгендеров влекла бы за собой ещё один крайне неприятный вывод — что всерьёз изменить пол нельзя, ибо мужчина с отчекрыженным шомполом всё равно остаётся мужчиной. Идеология толерантности трактует это утверждение как ересь. Согласно линии партии, жёстко прошиваются при рождении только сексуальная ориентация и цвет кожи. Пол — не имеющая значения косметическая деталь, которая не влияет ни на что существенное.

3. Типичная история в современной индустрии моды:

https://lenta.ru/news/2021/02/10/plein/

Немецкий модельер Филипп Плейн, создавший бренд Philipp Plein, ответил на обвинение в гомофобии и дискриминации сотрудников. Свою позицию он объяснил в Instagram-аккаунте.

Плейн отметил, что уволил сотрудника, подавшего против него иск, из-за плохого исполнения работы. «Прискорбно видеть, как некоторые люди пытаются использовать свою сексуальную ориентацию как способ получить собственную выгоду. Я работаю в индустрии моды почти с 20 лет. И за это время я не сталкивался ни с одним обвинением в дискриминации», — написал дизайнер. По словам Плейна, он работал с представителями различных ориентаций и гендеров, и несмотря на то что многие поклонники считали его геем, никогда не доказывал обратное, поскольку не видит в этом ничего плохого.

Он напомнил, что сделал первое фэшн-шоу с участием исключительно чернокожих моделей задолго до появления движения Black Lives Matter, а в 2013 году устроил глобальную кампанию с трансгендерной моделью и целующимися мужчинами. «Быть гетеросексуальным дизайнером в индустрии, где в основном доминируют гомосексуальные модельеры и модные редакторы, сложно и так было всегда! Я, вероятно, получил больше ненависти, неприятия, ревности, моббинга, критики и дискриминации, чем кто-либо прежде в этой индустрии», — заключил модельер.

Ранее бывший сотрудник компании Амро Алсолейби подал судебный иск к американскому подразделению бренда и самому дизайнеру, заявив, что Плейн часто допускал в его адрес гомофобные оскорбления.