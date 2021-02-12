 

США решили исключить хуситов из списка террористических организаций

12.02.2021, 19:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вашингтон с 16 февраля исключат йеменское движение хуситов «Ансар Алла» из списка террористических организаций, сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я отменяю с 16 февраля решение о включении «Ансар Алла», которое иногда называют хуситами, в список иностранных террористических организаций», – передает ТАСС заявление главы Госдепартамента.

В январе Госдеп объявил о пересмотре решения объявить «Ансар Алла» террористами, принятого администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Минфин Соединенных Штатов внес движение йеменских хуситов в список террористических организаций за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Эксперт назвала достоинства института общественного наблюдения

17.08 / Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Беларуси

06.10 / Рубль снизился к доллару

28.06 / Der Spiegel – премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

29.01 / На Украине предложили сажать за неуведомление о российском гражданстве

14.08 / Украинская писательница возмутилась «вредным влиянием» русского языка

04.07 / “Они вернутся”. Цукерберг отреагировал на бойкот крупнейших рекламодателей

28.06 / В Росприроднадзоре объяснили сброс оборотной воды из отстойника в Норильске

11.09 / В случае победы на выборах Байден вторгнется в Сирию

29.12 / Россия разрешила поставку томатов из Узбекистана и Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска