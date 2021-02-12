США решили исключить хуситов из списка террористических организаций

12.02.2021, 19:16, Новости дня

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Вашингтон с 16 февраля исключат йеменское движение хуситов «Ансар Алла» из списка террористических организаций, сообщил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я отменяю с 16 февраля решение о включении «Ансар Алла», которое иногда называют хуситами, в список иностранных террористических организаций», – передает ТАСС заявление главы Госдепартамента.

В январе Госдеп объявил о пересмотре решения объявить «Ансар Алла» террористами, принятого администрацией бывшего президента США Дональда Трампа. Минфин Соединенных Штатов внес движение йеменских хуситов в список террористических организаций за день до инаугурации Джозефа Байдена.

Глава российского МИД Сергей Лавров предупреждал, что планы США объявить хуситов террористами могут негативно повлиять на урегулирование в Йемене.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. В 2015 году против хуситов, которые сражаются с правительственными силами, выступила вторгнувшаяся в Йемен арабская коалиция.