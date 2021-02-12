 

Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News

12.02.2021, 19:16, Новости дня
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Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Китай пересмотреть решение о запрете вещания BBC World News, которое было принято в ответ на отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии, на что ЕС никак не отреагировал.

«Одиннадцатого февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19… Решение о запрете должно быть пересмотрено», – цитирует РИА «Новости» заявление ЕС.

По мнению Брюсселя, это уже далеко не первый случай ограничения свободы СМИ в Китае.

В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, за нарушение принципа достоверности и непредвзятости. Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. На это решение Евросоюз никак не реагировал, также как и на запрет в Латвии ретрансляции 16 российских телеканалов.

В то же время ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.



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