 

В Кремле рассказали об отменном здоровье Владимира Путина

12.02.2021, 19:12, Разное
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В Кремле высказались относительно состояния организма Владимира Путина. Со слов Дмитрия Пескова, российский президент обладает отменным здоровьем.
Распространившийся по всей планете коронавирус всерьез тревожит людей во всех странах. Многие переживают не только за себя и своих близких, но и за власти государств, поскольку их здоровье и работоспособность влияет на политику, экономику и другие сферы жизни, а также на благополучие граждан.

В Кремле рассказали, стоит ли беспокоиться о состоянии российского лидера Владимира Путина. Прокомментировал положение в мире и начавшуюся вакцинацию официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он сообщил, что у главы государства отличное здоровье, кроме того, он постоянно поддерживает свою физическую форму.

Также повлияла на отменное самочувствие президента и прививка «Спутником V», препаратом разработки отечественных ученых вирусологов. При этом пресс-секретарь не стал разглашать подробности графика прививок Путина, однако они помогают ему сохранять высокую работоспособность и энергичность и эффективно трудится на благо страны.

Источник: inforeactor.ru



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