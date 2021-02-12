Ученые создали мягкого робота для объятий

12.02.2021, 19:12, Разное

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Ученые создали человекоподобного робота, предназначнного для теплых объятий. Аппарат является полностью безопасным для пользователя.

Робот имеет крепкий торс, по определенному запросу он прижимает человека к своей груди. Машина работает на основе специальных алгоритмов, являющихся полностью безопасными для пользователя. Физический вред человеку во время объятий не будет причинен.

По словам авторов исследования, вдохновением для реализации проекта стала занятость ученых. Они проводили очень много времени на работе, мечтая обнять своих родных и близких. Создаваемый робот изначально планировался небольшого размера, на спине присутствует специальный датчик, чтобы машина чувствовала пользователя.

Ученые сделали руки являются подвижными, а торс надувным. Робот наделили определенным гардеробом, чтобы была максимальная схожесть с человеком. На экране можно видеть улыбку и моргание. На каждом суставе присутствуют специальные датчики для обеспечения адаптивности и безопасности объятий.

Возможности аппарата уже протестировали несколько десятков человек. Они назвали его объятия близкими к естественным.

Источник: ekovolga.com