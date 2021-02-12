 

Электрокар Volkswagen ID.3 получил новый мотор в Великобритании

12.02.2021, 19:10, Новости дня
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Немецкий автогигант Volkswagen расширил линейку модели электрокара Volkswagen ID.3 для британского рынка.

В частности, модернизированный автомобиль выдает меньшую производительность, тогда как теперь базовая комплектация ID.3 продается по более низкой цене, составляющей 28,6 тысяч фунтов. Вместе с тем изначально в продаже предлагали версии электрокара с отдачей 201 л.с., однако клиенты получили возможность выбрать модель с мотором на 143 л.с. Независимо т от выбранной версии, автомобиль способен преодолеть до 263 миль без подзарядки.

Однако в рассмотрении вопроса разгона до сотни разница между модификациями имеется – 9,6 секунд против 7,6 секунд в более производительной версии. Новый электрокар ID.3 пользуется достаточно высоким спросом на британском рынке.



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