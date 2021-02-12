В Принстоне изобрели способ ускорить полет ракеты на Марс в 10 раз

12.02.2021, 19:10, Новости дня

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Новый принцип работы космической ракеты предложили ученые из Принстона. Тяга чем-то напоминает работу обычной выхлопной трубы в автомобиле. Вроде бы, ничего нового. Однако профессор Фатима Эбрахим, которая является автором идеи, считает, что ее изобретение позволит ускорить движение космических кораблей минимум в десять раз.

Такие агрегаты точно понадобятся для периодических полетов на Венеру и Марс, отмечают эксперты. В двигателе обеспечивается сильное магнитное поле, которое выталкивает наружу плазму. Таким образом, корабль отталкивается, постепенно набирая скорость.

Развернув струю в другую сторону, можно обеспечить постепенное торможение перед выходом на орбиту той или иной планеты. Таким образом, выйдя в открытый космос, можно разогнать корабль не до 11-12, а до нескольких сотен километров в секунду.