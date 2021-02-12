 

В Принстоне изобрели способ ускорить полет ракеты на Марс в 10 раз

12.02.2021, 19:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый принцип работы космической ракеты предложили ученые из Принстона. Тяга чем-то напоминает работу обычной выхлопной трубы в автомобиле. Вроде бы, ничего нового. Однако профессор Фатима Эбрахим, которая является автором идеи, считает, что ее изобретение позволит ускорить движение космических кораблей минимум в десять раз.

Такие агрегаты точно понадобятся для периодических полетов на Венеру и Марс, отмечают эксперты. В двигателе обеспечивается сильное магнитное поле, которое выталкивает наружу плазму. Таким образом, корабль отталкивается, постепенно набирая скорость.

Развернув струю в другую сторону, можно обеспечить постепенное торможение перед выходом на орбиту той или иной планеты. Таким образом, выйдя в открытый космос, можно разогнать корабль не до 11-12, а до нескольких сотен километров в секунду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Верховная Рада повысила минимальную зарплату

17.01 / Самолет, на котором возвращается в Россию Навальный, пролетает над Польшей. За рейсом на FlightRadar следит более 62 тыс. человек

18.07 / Взрыв возле метро “Шулявская”. Кличко сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии

23.12 / Никитюк показала, как украсила свой дом к Новому году и Рождеству

26.12 / Королева Великобритании Елизавета II обратилась к нации в честь Рождества

19.09 / Трамп ожидает, что все американцы получат доступ к вакцине от COVID-19 к апрелю

25.08 / Названы главные причины атопического дерматита

24.06 / Из-за Парада Победы в Москве ограничат движение транспорта

24.08 / Наука до сих пор не может установить происхождение коронавируса

09.11 / Оказывается, рыбы обладают чувством осязания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска