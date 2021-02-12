 

Мнение: “Дегенераты с Уолл-Стрит”

12.02.2021, 19:08, Разное
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Подробно и с юмором о истории с набегами анонов с Реддита на Уолл-Стрит ради покупки акций GameStop, которая только по официальным данным нанесла американскому фондовому рынку 70 млрд. долларов убытков.

По итогам этой истории, сегодня официальные финансовые регуляторы США начали официальное расследование ситуации с GameStop и правомерности массовых набегов с Reddit на казино с Уолл-Стрит.
В рамках расследования, планируют проверить предположение, не стоял ли за действиями "дегенератов" крупный игрок, который под эту лавочку, ободрал сразу несколько хедж-фондов на миллиарды долларов. Очевидно, что если скрытый манипулятор действительно имел место быть, то эта история получит не менее интересное продолжение.

Источник: Colonel Cassad



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