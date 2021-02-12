В Европарламенте выразили обеспокоенность нападками на руководство НАК “Нафтогаз”

12.02.2021, 19:06, Новости дня

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В Европейском парламенте приветствуют реформы в энергетическом секторе Украины, но обеспокоены нападками на руководство НАК “Нафтогаз”, об этом идет речь в принятой Европарламетом резолюции о прогрессе реформ в Украине, которая была опубликована 11 февраля на сайте Европарламента.

“[Европейский парламент] приветствует завершение разделения “Нафтогазу” в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы (GTSO), что соответствует третьему энергетическому пакету ЕС; призывает, однако, украинские власти усилить техническую независимость GTSO от “Нафтогазу”; приветствует либерализацию и открытие конкурентного рынка газа для населения; сожалеет, однако, о последних нападках на руководство “Нафтогазу”, в том числе на наблюдательный совет компании, которые подрывают его независимость и достигнутый прогресс в реформировании этой области”, – сказано в документе.

Парламентарии ЕС подчеркнули роль Украины как стратегической страны-транзитера газа и необходимость модернизации национальной газотранспортной системы, а также важность ее интеграции с энергетическим рынком ЕС.

“[Европейский парламент] приветствует подписание долгосрочного контракта на транзит газа при содействии ЕС; выражает озабоченность по поводу строительства газопровода “Северный поток – 2″ и вновь заявляет о долгосрочных фундаментальных политических, экономических рисках и рисках для безопасности; отмечает, что трубопровод усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, не соответствует энергетической политике ЕС или его стратегическим интересам и имеет возможные негативные последствия для раздираемой войной Украины; поэтому, в соответствии со своей предыдущей позицией, призывает все заинтересованные стороны, и, в частности, государства-члены ЕС и страны Европы использовать имеющиеся правовые основания, чтобы остановить проект”, – отмечают авторы резолюции.

В документе сказано, что Европарламент просит Еврокомиссию проверить соблюдение Украиной законодательных норм Европейского союза в сфере энергетики с целью дальнейшей интеграции энергетических рынков.

“[Европейский парламент] осуждает добычу газа Россией на украинском шельфе в исключительной экономической зоне Украины и заявляет, что ЕС не признает захват газовых месторождений Российской Федерацией в Азовском и Черном морях и должен поддержать правовые действия украинских властей по прекращению этой незаконной добычи. Сожалеет, что новый оптовый рынок электроэнергии, который начал работать в Украине в июле 2019 года, все еще неконкурентоспособен по стандартам ЕС; поэтому настоятельно призывает Украину завершить реформу и повысить уровень соответствия законодательству ЕС, в первую очередь за счет усиления независимости “Укрэнерго” и избежания перекрестного субсидирования; призывает Украину модернизировать существующие электростанции, чтобы они соответствовали строгим европейским стандартам охраны окружающей среды и безопасности”, – заявили депутаты Европарламента.

Европейский парламент вечером 10 февраля утвердил резолюцию о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, документ поддержали 526 депутатов, против проголосовали 79 парламентариев, воздержался 71. В частности, Украина подверглась критике за коррупцию, которая тормозит реформы, и отсутствие политической воли для обеспечения независимости судов

Комментируя принятие резолюции, МИД Украины отметил, что рекомендации Евросоюза о необходимости реформ в Украине будут учтены.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

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