Соловей: Медведчук может быть не настоящим собственником, а только временным “смотрящим” за активами российского государства в Украине

12.02.2021, 19:06, Новости дня

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Кремлевская “крыша”: что означает привлечение Медведева к защите Медведчука.

Медведчук продолжает терять влияние и активы в Украине: за запретом трансляции подконтрольных ему телеканалов и полетов персональных самолетов правоохранители взялись перекрыть ему “денежный кислород”. Имеется ввиду совместная операция НАБУ и СБУ, которые открыли дело по незаконной передаче в 2017 году людям Медведчука контроля над нефтяной трубой на границе с Россией.

Речь идет о нефтепродуктопроводе “Самара – Западное направление”, который Медведчук вывел из государственной собственности. Он был важен для Медведчука в его стратегии монополизации украинского рынка дизеля за счет поставок его из России. Из этих денег Медведчук потом финансировал партию ОПЗЖ, свои телеканалы и “прикармливал” ЛОМов. Эксперту, которая помогла Медведчуку составив фиктивный вывод, сейчас предъявлено подозрение.

Но это не единственные пути заработка Медведчука. Есть еще в Украине сеть заправок Glusсo – расследователи давно установили роль путинского кума в этой энергетической империи, которая была создана из активов государственной компании “Роснефть” на нашей территории.

Компании Медведчука/Козака также наживаются на войне: продают украинским потребителям уголь с оккупированного Донбасса, выдавая его за антрацит… из ЮАР. Что, к слову, вполне подпадает под определение “финансирование терроризма”.

А еще Медведчук зарабатывает с транзита российского угля по территории Украины – связанная с ним компания-экспедитор получила монопольные права на эту деятельность.

У любого здравомыслящего человека резонно возникнет вопрос: а с чего бы такая щедрость российского государства? Как и почему государственные активы РФ перешли в руки иностранного гражданина – физического лица? Какова роль и есть ли личная заинтересованность в этой афере у действующего президента РФ Путина, который является Медведчуку почти что родственником? В нормальной стране эта тема давно бы стала предметом антикоррупционного расследования.

Исходя из всего вышенаписанного напрашивается подозрение, что Медведчук может быть и не настоящим собственником, а только временным “смотрящим” за активами российского государства в Украине. Или же “кошельком” лично Владимира Путина. Ну или, в лучшем случае, бизнес-партнером действующего российского президента (что никак не снимает неудобных вопросов к Путину).

Очередное косвенное подтверждение тому – уровень, на который в России вынесли защиту Медведчука. Дело в том, что заниматься украинскими проблемами кума Путина назначен Дмитрий Медведев – нынешний замсекретаря Совета безопасности, а до этого – многолетний премьер-министр, а потом и президент РФ. Уровень? Да, при этом самый высокий.

Тем более – Дмитрий Медведев далеко не новичок в украинской теме. Мало того – нынешнее плачевное состояние дел в украино-российских отношениях как раз его огромная заслуга.

Дело в том, что Медведев и Медведчук в свое время уже занимались двухсторонними отношениями между странами – когда они почти одновременно возглавляли администрации своих президентов (Кучмы и Путина). А исторически было заведено так, что отношениями между Украиной и Россией занимались главы АП лично – такой была их важность. Видимо, на этой ниве они и сблизились.

Именно с подачи Медведева Путин опозорился, дважды поздравляя Януковича с победой (за что окружение Путина потом наказало “Димона”, но это уже другая история).

А так как Янукович был креатурой Медведева, то и на украинских выборах президента в 2010 году Кремль (а тогда место президента РФ “грел” уже как раз Дмитрий Анатольевич) поддержал донецкого бандита. При том, что сам Путин ранее (во времена своего президентства) ставил на Юлию Тимошенко – “подарив” ей победу над ненавистным Ющенком и подписав с ней в 2009 году т.н. “газовый договор”.

Причина такого выбора банальная: Медведев считал своим делом чести отыграться за поражение в 2004–2005 годах и сделать Януковича президентом хотя бы спустя пять лет.

Уже будучи президентом РФ именно Медведев стал архитектором “Харьковских соглашений” – скидка на газ в обмен на продолжение аренды базы в Севастополе еще на 49 лет. Правда, сделку пришлось согласовать еще и с Путиным – ведь “Димона” к газу уже не подпускали, мол, не его компетенция. Сговор, как мы помним, “освятили” на троих, в резиденции президента РФ “Завидово”, куда специально привезли Януковича.

Спустя год Медведев, отвечая на мой вопрос на пресс-конференции о кулуарности этих решений, признался, что схему “флот на газ” он с Януковичем “придумали у меня на даче”.

И вот сейчас тот же Медведев занимается проблемами Медведчука. Его вопрос уже выносился даже на заседание Совбеза РФ – самых влиятельных и близких Путину чиновников, замаскировав его под тему “обсуждение ситуации с соотечественниками в Украине”.

Затем почти моментально прилетела первая “ответочка”: Россия запретила импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины. Можно не сомневаться, что будут и другие: судя по уровню, на который в России вынесена проблема их украинского коллеги Медведчука, каждое российское ведомство теперь готовятся к “подлянке” по своему профилю.

В первую очередь, это спецслужбы и военные. Поэтому все чаще звучат опасения, что Кремль может начать новую кампанию по оккупации украинских территорий (например, “пробивать” коридор до Новой Каховки для разблокировки воды в Крым или захватить Мариуполь).

Кроме наказания Украины, это еще позволит Москве прощупать границы, до которых будут готовы дойти США на этот раз. Ведь когда Кремль захватывал Крым в 2014 году, Белый дом Обамы остался в сторонке. А как поведет себя Байден в нынешних условиях? Еще неизвестно.

Источник: “ГОРДОН”

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