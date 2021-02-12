 

“Он должен был родиться 18 февраля”. Петрожицкая рассказала о выкидыше

12.02.2021, 19:06, Новости дня
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29-летняя украинская актриса Дарья Петрожицкая потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Его отцом был сейчас уже экс-супруг Алексей Петрожицкий. Об этом она рассказала в интервью ведущей Машей Ефросининой, которое 12 февраля вышло на ее YouTube-канале.

По словам Петрожицкой, она забеременела, когда была студенткой четвертого курса  Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. 

Актриса рассказала, что выкидыш случился, когда она поехала навестить свою маму в Чернигов.

“Меня так трясло в маршрутке. Заболел живот. Под вечер забрала скорая, а в 03.00 ночи началось кровотечение. Когда случился выкидыш – это была ночь, мне вкололи наркоз. Утром я просыпаюсь и понимаю, что все”,  – поделилась она воспоминаниями.

Актриса призналась, что рассказала свою историю для того, чтобы поддержать женщин, которым придется пережить подобное.

“Это не конец жизни. Потому что мне в тот момент и несколько лет после этого казалось, что это конец. Я праздновала день рождения этого ребенка. Он должен был родиться 18 февраля и я каждый год об этом думала: “Сейчас бы моему ребенку было бы столько-то лет”. Этого не надо делать. Так случилось, значит, так надо было”, – призналась она.

Петрожицкая подчеркнула, что спустя пять лет ей было проще разводиться с мужем благодаря тому, что у них не было детей.

“Потому что мы бы думали о том, как сберечь наш брак ради ребенка. А я считаю, что это неправильно. Потому что если есть какое-то непонимание у пары… А у нас это было безразличие и от этого безразличия становится неинтересно”, – подытожила она.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Петрожицкая получила широкую известность благодаря роли Лизы в сериале “Папик”. Она родилась в 1991 году в Чернигове. 

В 2012 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого по специальности “актер театра и кино”.

В браке с однокурсником Алексеем Петрожицким прожила пять лет. На момент регистрации брака ей было 20 лет. Пара расписалась после того, как актриса потеряла ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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