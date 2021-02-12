Видео: РФ готова к разрыву с Европой

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12.02.2021, 18:22, Новости дня
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Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Это заявление уже уточнили в Кремле и прокомментировали в Брюсселе. В отношениях РФ с Европой действительно наступает поворотный момент.

Теги: 

Россия и Запад
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Евросоюз
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Россия и Евросоюз
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Дмитрий Бавырин



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