Сыродел Олег Сирота прокомментировал информацию о расширении возможностей сбыта для отечественных фермеров и предпринимателей

12.02.2021, 18:18, Разное

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Подмосковный сыродел Олег Сирота напомнил о том, что в прошлом году он доложил президенту РФ Владимиру Путину об опасности для сельского хозяйства в связи с увеличением и укрупнением торговых сетей.

По его словам, это приводит к сокращению возможностей реализации продукции небольших производителей. Для них, по сути, единственным выходом становится продажа продукции на рынке (ярмарке), с автолавки и в нестационарном маленьком магазине. Это способствует обеспечению прибыльности хозяйства и помогает с выплатой многочисленных кредитов.

Как пояснил Олег Сирота, проблема получила решение. На днях премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин выпустил распоряжение, касающееся нестационарной торговли и ярмарок. В нем содержатся различные рекомендации, которые помогут расширить возможности сбыта для фермеров и предпринимателей. Олег Сирота воспользовался возможностью, чтобы публично поблагодарить руководителя отечественного Минпромторга Дениса Мантурова за то, что он помог решить проблему фермеров.