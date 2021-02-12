 

Компания Bentley тестирует новый Bentayga LWB в Финляндии

12.02.2021, 18:16, Новости дня
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Британский бренд Bentley в настоящее время тестирует удлиненную версию внедорожника Bentley Bentayga в Финляндии.

Пользователям уже доступны шпионские снимки, которые раскрывают некоторые особенности автомобиля. В частности, кузов имеет матовую поверхность, которая легко просматривается на заснеженной трассе. Также автомобиль получил вытянутые задние двери, что отразится на большей комфорте для пассажиров. Из технических параметров следует отметить 4-литровый бензиновый двигатель на 549 л.с. мощности.

Также покупатели смогут выбрать максимальную модификацию с 6-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 635 л.с. Напомним, ранее уже обнаруживали процесс дорожных заездов внедорожника Bentayga в Германии.



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