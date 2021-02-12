Удлиненная версия Skoda Octavia поступит в продажу в Китае

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12.02.2021, 18:16, Новости дня
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Удлиненная модель Skoda Octavia в скором времени поступит в продажу на китайском рынке.

На данный момент известно, что новинка получила увеличенные задние двери, что является подтверждением более комфортного салона для заднего ряда кресел. Также распознать удлиненный Skoda Octavia можно по форме переднего бампера, а также модернизированным задним фонарям. Что касается технических параметров, то под капотом удлиненной новинки Skoda Octavia применен 1,4-литровый турбированный двигатель с мощностью 150 л.с.

Данный автомобиль имеет 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Пока производитель умалчивает стоимость новинки, однако официальная премьера транспортного средства состоится уже к апрелю текущего года.



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