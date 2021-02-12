 

“Укрзалізниця” сообщила о задержке двух поездов из-за снегопада

12.02.2021, 18:12, Новости дня
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“Укрзалізниця” 12 февраля сообщила о задержке двух поездов дальнего следования, которая произошла из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

“Из-за сложных погодных условий с опозданием идут поезда №14 “Солотвино – Киев” и №142 “Львов – Бахмут”, которые задерживаются на шесть и пять часов соответственно. 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда”, – отметили в релизе.

Для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, УЗ организует пересадку на вечерний поезд “Интерсити+”.

“Утром 12 февраля на 26 минут задержалась отправка из Львова поезда №45 “Ужгород – Лисичанск” для удобной пересадки пассажиров поезда “Днепр – Трускавец”, – уточнили в УЗ.

Остальные поезда следуют по расписанию.

В “Укрзалізниці” сообщили, что в случае необходимости для всех пассажиров оперативно организуют удобные пересадки и создадут комфортные условия ожидания рейса.

По информации Укргидрометцентра, самый большой снежный покров на 12 февраля образовался в Ивано-Франковской области – 112 см, а также в Ужгороде – 87 см.

Из-за сложных условий утром 12 февраля в Украине без света оставались 86 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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