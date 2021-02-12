 

“Патронов и наркотиков у нас много”. Опубликовано видео, на котором спикер парламента Дагестана учил коллег устранять оппонентов

12.02.2021, 18:12, Новости дня
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Видеоролик, в котором показан спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов и звучит похожий на его голос с призывом устранить политических оппонентов, подбросив им наркотики, был опубликован 10 февраля в Instagram-пабликах “Дагестанские известия” и “Эхо Дагестана”.

Кадры с камеры видеонаблюдения, судя по дате на ролике, были сняты 9 октября 2020 года около 14.00. На видео несколько человек сидят за столом, среди них видно Хизри Шихсаидова. На записи голосом, похожим на голос спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова, произносится, что нужно зачистить партию от неугодных, а если кто-то не захочет уходить, то он знает, как это исправить.

“Мы найдем как убрать. Мы знаем, как это делать. У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у него наркотики в кармане”, – говорится на записи.

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Сам Шихсаидов заявил, что видео сфальсифицировано. “Думаю, что “монтажники” с “хорошей фантазией” ничего другого придумать не смогли. Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди”, – написал он в Instagram.

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Позднее Шихсаидов сообщил также, что отправил заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести процессуальную проверку по факту видеозаписи, которую политик называет клеветой, порочащей его честь и достоинство и подрывающей репутацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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