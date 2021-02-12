Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото

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12.02.2021, 18:12, Новости дня
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Принцесса Евгения, младшая дочь герцога Йоркского Эндрю, сына королевы Великобритании Елизаветы II, спустя три дня после рождения сына покинула The Portland Hospital. Об этом 12 февраля сообщает таблоид Hello!. 

Фото: ЕРА

Издание отмечает, что она покинула медучреждение на автомобиле, за рулем которого был ее супруг, британский бизнесмен Джек Бруксбэнк.

Мать с ребенком, который находился в автокресле, расположились на заднем сидении.

Принцесса Евгения в день выписки была одета в светлое пальто и платье в красно-зеленую клетку.

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Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Принцесса Евгения родилась 23 марта 1990 года и стала вторым ребенком Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской, шестой внучкой Елизаветы II и Филиппа.

Она является девятой в линии наследования трона после своей старшей сестры Беатрис.

Принцесса Евгения вышла замуж за Бруксбэнка 12 октября 2018 года после восьми лет отношений. В сентябре 2020 года Букингемский дворец сообщил о беременности принцессы, а 9 февраля 2021 года она родила первенца. Бруксбэнк присутствовал на родах.

Вскоре принцесса Евгения опубликовала первое семейное фото с сыном.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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