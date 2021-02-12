В Генштабе начались учения по эвакуации детей чиновников в случае разрыва отношений с Евросоюзом

12.02.2021, 18:11, Разное

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В пятницу в три часа ночи Россия разорвала отношения с Евросоюзом. Это потребовало экстренной эвакуации из Европы близких родственников российских руководителей. Такова легенда командно-штабных учений Главного управления Генштаба, в которых сейчас принимает участие тридцать тысяч офицеров в России и за рубежом.

Сейчас в 27 государствах Европы проживает более 160 тысяч членов семей государственных и муниципальных чиновников России. В случае войны европейские власти могут использовать их для пропаганды или шантажа российского руководства. Поэтому в «час Икс» они должны быть немедленно эвакуированы в Россию: «Сегодняшние учения показали, что мы готовы начать операцию «Возвращение» на 27-й минуте войны. Это хороший уровень, но его можно улучшить», – заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

В ходе учений отрабатывается передача данных об эвакуируемых резидентам ГУ Генштаба в странах Евросоюза, их розыск и выбор способа эвакуации. Ситуацию усложняет то, что эвакуироваться добровольно готов лишь каждый десятый «объект». В основном это дети 9-12 лет. Остальных спецназу ГУ ГШ придётся эвакуировать силой. В багажниках дипломатических машин спецназовцы доставят «объекты» к точкам сбора, а оттуда на грузовиках – к месту посадки военно-транспортных самолётов.

Примерно три процента эвакуируемых – дети федеральных министров, депутатов Госдумы и губернаторов, из соображений безопасности будут эвакуироваться не в Россию, а в третьи страны, не входящие в ЕС – США, Канаду, Японию. Для этого в рамках военной мобилизации у частных владельцев изымут около ста бизнес-джетов.

Учения продлятся ещё 48 часов. Именно столько времени нужно для сбора и вывоза 85 процентов эвакуируемого контингента. Тех, кого не удастся эвакуировать за 72 часа, персонал посольств должен уничтожить.

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