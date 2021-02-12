 

Мнение: Кто издевается над ветераном?

12.02.2021, 18:02, Разное
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Судебный процесс над Алексеем Навальным по делу о клевете превратился в форменное издевательство и над ветераном, и здравым смыслом.

Ветеран отказался участвовать в процессе даже по видеосвязи, потому что «плохо себя чувствует и просит учесть его возраст». Кроме того, подчеркивает ветеран, «он не желает далее давать показания из-за поведения и отношения, которое продемонстрировал к нему на прошлом заседании Навальный».

Это уже форменное издевательство над ветераном. Написать заявление и подсунуть ему на подпись…

Как ветеран мог подписать такое заявление? Он же ветеран! Фронтовик! А если бы он в годы войны руководствовался такими же принципыпами, то и в партизаны не пошел бы? Из-за «поведения и отношения» гитлеровцев?

Для меня однозначно, что кто-то втянул ветерана в эту мутную историю. Самому ветерану этот процесс, похоже, совершенно не нужен….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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