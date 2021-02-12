Дептранс Москвы: снегопад не нарушил работу общественного транспорта

12.02.2021, 17:56, Разное

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Наземный транспорт, метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в привычном режиме, сообщили в Дептрансе. В ведомстве призвали жителей столицы пользоваться общественным транспортом во время метели.

Из-за снега и гололедицы водителям рекомендовали временно отказаться от личных автомобилей или перенести поездки на другое время. Городская транспортная система готова к увеличенному пассажиропотоку.

Сейчас улицы столицы убирают 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для утилизации снег вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, сообщил ранее заммэра Москвы Петр Бирюков.

С начала суток в Москве выпало около шести сантиметров снега. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к понедельнику высота снежного покрова будет превышать полметра.