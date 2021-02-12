 

Дептранс Москвы: снегопад не нарушил работу общественного транспорта

12.02.2021, 17:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Наземный транспорт, метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в привычном режиме, сообщили в Дептрансе. В ведомстве призвали жителей столицы пользоваться общественным транспортом во время метели.

Из-за снега и гололедицы водителям рекомендовали временно отказаться от личных автомобилей или перенести поездки на другое время. Городская транспортная система готова к увеличенному пассажиропотоку.

Сейчас улицы столицы убирают 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для утилизации снег вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, сообщил ранее заммэра Москвы Петр Бирюков.

С начала суток в Москве выпало около шести сантиметров снега. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к понедельнику высота снежного покрова будет превышать полметра.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Солженицын и “Наш милый лжец”

17.11 / Дочери Ким Кардашьян снялись для лукбука ее первой детской коллекции SKIMS

16.10 / Мамкин сибиряк и папкин сибиряк

29.09 / Мнение: Можно ли ввести в Нагорный Карабах миротворцев ООН?

23.08 / Авиакомпания «Победа» обяжет пассажиров сдавать детей до 5 лет в багаж

03.07 / Сотрудничество Минска с западными разведками вызвало беспокойство в Москве

10.08 / «Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали?» Лукашенко назвал своих противников «кучкой людей, зажравшихся демократией»

16.10 / Мнение: Тест на COVID-19 пришлось доставать прямо из лёгких

03.09 / Мнение: Расизм в Макдональдсе, налоговая стрижка британцев и Россия против Байдена

16.10 / Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о домогательствах продюсера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска