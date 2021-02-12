Туризм раскрутим тягой

12.02.2021, 17:43, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Общество, Сарказм, Транспорт, Туризм

После успешного запуска ретро-маршрута Ярославль-Рыбинск на «советском» паровозе, в областном департаменте перевозок решили развить туристическую тематику и на других видах транспорта.

– Сегодня никого не удивишь скоростными поездами или электробусами, поэтому мы решили «покреативить» – запустить гужевое сообщение Ярославль-Рыбинск, – пояснили ryb.ru в администрации региона.

Предполагается, что уже с 1 марта часть автобусных маршрутов будет заменена телегами/санями (эконом-класс) и каретами (бизнес-класс). Рейсы будут осуществляться два раза в неделю – по пятницам и понедельникам.

На территории городских автовокзалов уже оборудовали склад, где хранятся сено и солома для коров и лошадей.

Кто будет осуществлять перевозки пока не решили, так как результаты торгов еще не подведены, но известно, что единственный заявившийся и соответствующий всем критериям участник, это компания из подмосковных Люберец.

– Как и паровоз, выбор гужевого транспорта был сделан с учетом жестких экологических требований, – отметил представитель заказчика. – Навоз, как и пар, экологически чист и подлежит вторичной переработке.

Кроме того, сейчас рассматривается инициатива мэрии Рыбинска об организации пассажирских перевозок по реке Волге с применением бурлацкой тяги.

В городском центре занятости населения уже организуют курсы по специальности «Бурлак». Пройти обучение могут все желающие.