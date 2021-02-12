Инсайдеры: Ким Кардашьян проведет День всех влюбленных не с Канье Уэстом

12.02.2021, 17:36, Разное

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День Святого Валентина Ким Кардашьян и Канье Уэст проведут порознь. Так, по крайней мере, утверждают анонимные источники журнала People. Сейчас супруги находятся в процессе развода и практически перестали общаться. Даже ходили слухи, что Канье вывез из их дома в пригороде Лос-Анджелеса все свои вещи и перестал носить обручальное кольцо. По словам инсайдера, Ким отпразднует 14 февраля с детьми и семьей:

Она любит устраивать сюрпризы и готовит на этот день нечто особенное… Она не общается с Канье и уже явно сфокусировалась на своем будущем.

Напомним, новость о расставании самой известной пары Голливуда и Интернета прогремела во время новогодних праздников. Первым об этом сообщил Page Six, ссылаясь на множество “проверенных источников”. По их сведениям, реалити-звезда наняла адвоката Лору Вассер, разводившую в свое время Брэда Питта с Анджелиной Джоли, Хайди Клум, Райана Рейнольдса, Кристину Агилеру, Хилари Дафф и других звезд. Рождественские каникулы Ким и Канье уже провели раздельно. По данным анонимных источников, после развода Канье планирует перебраться в Лондон и развивать свой проект Sunday Service Choir в Европе, а Ким, которая собирается продать их дом в Лос-Анджелесе, хочет углубиться в юриспруденцию.

Он уже заявил друзьям, что видит свое будущее в Лондоне. Он собирается принести свой проект – Sunday Service Choir – в Европу, и столица Англии, по его мнению, послужит хорошей базой для этого,

—сообщает инсайдер издания The Mirror. Сама же Ким пока воздерживается от комментариев, но собирается подробно рассказать о разводе в финальных выпусках телешоу “Семейство Кардашьян”.