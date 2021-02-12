Набиуллина пришла на пресс-конференцию без брошей впервые с марта 2020 года

12.02.2021, 17:28, Новости дня

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров без своих брошей, передающих, по ее словам, зашифрованный сигнал о действиях регулятора.

На заседании в пятницу принималось решение о сохранении ключевой ставки ЦБ на уровне 4,25%. Более же обсуждаемым моментом стало отсутствие брошей у Набиуллиной, которые она не надела впервые с марта 2020 года, передает «Русская планета».

Как пишет «Царьград», украшение на пиджаке главы ЦБ все же было: она прикрепила к лацкану небольшую жемчужину. Телеведущая Наиля Аскер-Заде усмотрела в жемчужине символический смысл, посчитав, что Набиуллина сделала отсылку к ловцам жемчуга, обладающими способностью находится длительное время под водой на больших глубинах. Таким образом, сообщила телеведущая, председатель ЦБ хотела сказать, что российской экономике придется некоторое время функционировать в условиях кризиса. «Но в конечном итоге мы все равно найдем свой «жемчуг экономического роста» и вернемся на поверхность, к нормальной жизни. Как говорится, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий», – написала Аскер-Заде в своем Telegram-канале.

В конце прошлого года глава ЦБ раскрыла смысл своих брошей. Так, украшение в виде неваляшки стало отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора, кроме того, в броши усматривалась реклама нового сайта регулятора, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой. Решение надеть брошь в виде снегиря на последнее заседание совета директоров в 2020 году Набиуллина объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить разные заморозки. А в сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, послание было максимально буквальным – пиджак Набиуллиной украшала кнопка «play/pause».