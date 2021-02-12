The Diplomat: подводный флот России стал для НАТО большой проблемой

12.02.2021, 17:24, Разное

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Американское издание The Diplomat опубликовало статью о российском подводном флоте. По мнению аналитиков, привлеченных к написанию материала, ВМФ РФ усиливает свои мощности и уже представляет серьезную проблему для НАТО.

Обозреватели, освещающие военную тематику для The Diplomat, проанализировали возможности боевой флотилии России. Авторы американского издания обращают внимание, что РФ продолжает оставаться государством с одной из наиболее крупных баз военно-морских сил. После распада СССР оснащение армии претерпело ряд модификаций, оптимизировав и расширив возможности вооружений, оборудования и технических средств.

Одним из главных «козырей» РФ на сегодняшний день является военно-морской флот с его базой подводных лодок. Аналитики издания назвали субмарины РФ «жемчужиной в короне боевой мощи» страны. Они подчеркивают, что возрождение подводного флота началось с приходом к власти Владимира Путина. Благодаря инициативам президента было увеличено финансирование и проведена реформация данной отрасли. Упор на военно-морские силы позволил в 2010 году вложить в их развитие наибольшие доли бюджета Минобороны. К слову, в 2015 году на расходы, связанные с защитой страны от гипотетических противников было направлено порядка 90 миллиардов долларов США.

Новинками российского ВМФ стали улучшенные субмарины класса «Варшавянка», на балансе армии РФ на данный момент состоит восемь таких судов. Также обратили внимание специалисты из Соединенных Штатов на подводную лодку «Борей». Она обладает оптимизированными функциями скрытности, а также способна перемещать баллистические боеголовки «Булава». В текущем году российское Министерство обороны намерено спустить на воду еще две беспилотные подлодки с ядерными ракетами «Посейдон». Подобный потенциал флотилии РФ может стать крайне проблематичным для войск НАТО и их союзников, если они решаться на противостояние с Россией.

Кроме того, огромное значение имеет внедрение в оборудование субмарин ударных ракет «Калибр», обладающих возможностью дальнего действия. Их применение в случае конфликтов полностью поменяет правила игры. Сейчас российские военные инженеры испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон», которая расширит наступательные возможности флотилии. Применение орудия в ходе боевых операций в Сирии убедило весь мир в огромном потенциале вооруженных сил России.

Источник: politros.com