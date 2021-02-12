 

Ближе к выходу стали известны подробности Samsung Galaxy A52 5G

12.02.2021, 17:24, Разное
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Вскоре свой новый флагман на рынке смартфонов выпустит компания Samsung. Galaxy A52 5G получит 120 Гц и полноценную водозащиту, однако самой интересной будет стоимость устройства.
Компания Samsung готовится вывести на рынок новую модификацию Galaxy A52, оснащенную модулем 5G. Сейчас в Сети появились подробности грядущей новинки, кроме возможности работать в мобильных сетях нового поколении, аппарат оборудуют целым рядом преимуществ. Так, максимальная скорость обновления изображений на его 6,5-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением 2400 на 1080 точек составит 120 Герц. У базовой модели этот показатель равняется 90 Гц.

Работать смартфон будет на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 750G от Qualcomm. Дополнит мощный процессор 6- или 8-гигабайтный чип оперативной памяти и графический ускоритель Adreno версии 619. Есть в Samsung Galaxy A52 5G также флэш-накопитель на 128 гигабайт с возможностью подключения карты памяти. Аккумуляторная батарея на 5 тысяч мАч позволяет активно использовать устройство на протяжении 10 часов подряд. Главный датчик основной камеры обеспечен 48 миллионами пикселей, также есть в аппарате 5- и 12-мегапиксельный объективы.

С «коробки» Samsung Galaxy A52 5G обеспечен одиннадцатой версией операционной системой Android. Все инновационные «фишки» девайса южнокорейская корпорация защитила по стандарту уровня IP67. Это ниже IP68 и IP69, однако и такая устойчивость перед пылью и водой дает гаджету возможность сохранить работоспособность при нахождении до получаса на метровой глубине. Интересной будет и стоимость 5G-гаджета, желающим приобрести новинку придется выложить за нее не менее 450 евро.

Источник: www.gsmarena.com



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