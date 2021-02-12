В Сети опубликовали еще одну версия убийства Михаила Круга

12.02.2021, 17:24, Разное

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В сети появились новые подробности относительно смерти российского певца Михаила Круга. Один из друзей артиста пояснил известные ему факты, изложив свою версию убийства.

Михаил Воробьев, более известный как Михаил Круг, трагически погиб в 2002 году. Популярный исполнитель в стиле русского шансона был убит в собственном доме в Твери. Злоумышленников, стрелявших в популярного артиста, смогли вычислить только спустя 17 лет после совершенного ими преступления. Многие детали покушения на звезду до сих пор остаются неясными. Занавес тайны над событиями 19-летней давности приоткрыл близкий друг шансонье Леонид Телешев.

Музыкант считает, что целью проникнувших в дом Михаила Круга не было убийство. В начале 2000-х еще продолжали работать схемы так называемых «лихих 90-х». Многие популярные артисты были вынуждены выделять определенные суммы за свою безопасность от рэкетиров. Таким же способом, полагает Телешев, хотели запугать и Михаила Круга, вынудив его «делиться» своей прибылью от песен.

Причиной убийства, полагает друг погибшего, стало то, что жена артиста увидела лица преступников и могла их впоследствии опознать. Поэтому они попытались убить Ирину Круг, но под пули угодил сам артист, вышедший внезапно. Скорее всего, бандиты желали поживиться дорогими вещами и аппаратурой из дома звезды, было в его особняке и много антиквариата. После хищения предполагалось вернуть украденное, получив за это проценты от гонораров Круга за выступления. Все планы спутало присутствие в доме исполнителя и его семьи, на что члены преступной группировки не рассчитывали.

Стоит отметить, что из двоих стрелявших в шансонье преступников сейчас жив только один, он продолжает находится в местах заключения. Его подельник умер еще до того, как следствие поставило финальную точку в деле. Нападение на дом Михаила Круга произошло ночью 30 июня 2002 году, его супруга сумела избежать смерти, спрятавшись у соседей. Однако автор и исполнитель множества хитов получил два серьезных ранения. Также была травмирована теща музыканта. Артист сумел добраться до соседа, но все усилия врачей оказались напрасными, утром 1 июля исполнитель скончался.

Источник: rueconomics.ru