Представлен новый электрический кроссовер Alpha Jax

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12.02.2021, 17:22, Новости дня
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Состоялась премьера нового купеобразного кроссовера под названием Alpha Jax.

Данный автомобиль является результатом разработки специалистами бренда Motor Corporation. Пока транспортное средство продемонстрировано исключительно на рендерных изображениях, однако потенциальные покупатели уже могут оформить предварительный заказ. Приобрести кроссовер можно по цене от 38 тысяч долларов в базовой комплектации. Данный автомобиль может разогнаться до сотни за 6,5 секунд.

Также значится, что новинка получила запас хода 400 километров без подзарядки. Распознать купеобразный кроссовер можно по новой форме головной оптики, а также модернизированному салону с мультимедийным центром и электронной панели приборов.



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