Кроссовер Renault Captur получил новую версию RS Line

12.02.2021, 17:22, Новости дня

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Популярный кроссовер Renault Captur получил «заряженную» версию RS Line на европейском рынке.

В частности, данный экземпляр отличается увеличенным воздухозаборником, передним бампером, выхлопными трубками, а также крупными колесными дисками на 18 дюймов. Также указано, что новая версия RS Line получила качественные материалы отделки салона, а также красные акценты на панели и сиденьях. На центральной консоли применили 10-дюймовый экран мультимедийной системы.

Под капотом кроссовера в комплектации м применили бензиновые агрегаты с мощностью 90 и 140 л.с. Также станет возможным приобрести гибридную версию с отдачей 160 л.с. Стоимость новинки пока удерживается в тайне до выхода в продажу.