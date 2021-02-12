Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео

12.02.2021, 17:18, Новости дня

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Украинская певица Jerry Heil 11 февраля в Instagram обнародовала ролик, на котором запечатлена в красном сдельном купальнике на фоне новогодней елки.

“Считаю, что веганские ноги (Jerry Heil – веган. – “ГОРДОН”) заслуживают на ваш лайк”, – подписала ролик артистка.

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Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

По словам певицы, она снимала это видео для подруг, а опубликовала, чтобы привлечь внимание к премьере клипа “Арифметика кохання”, которая состоялась 12 ноября на YouTube-канале певицы.

Артистка отметила, что композиция войдет в мини-альбом “Особисте”, в котором расскажет об отношениях, “которые приходилось проживать каждому”.

ВИДЕОВидео: Jerry Heil / YouTube

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

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