 

Украинский военный подорвался на взрывном устройстве в районе Павлополя

12.02.2021, 17:18, Новости дня
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В Донецкой области украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщила в Facebook 12 февраля оперативно-тактическая группировка “Восток”.

“В районе населенного пункта Павлополь (Донецкой области) в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/otueast/posts/425612195531193

Военного госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь. Обстоятельства случившегося выясняют руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. 

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. Глава МВД Украины Арсен Аваков 4 февраля заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Зеленский во время визита в Донецкую область 11 февраля сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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