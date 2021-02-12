Невеста для Костика Богомолова – Личное мнение
12.02.2021, 17:04,
Разное
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Думаю, теперь уже браку Собчак и Богомолова недолго осталось. Всё, что мог Костик выжать из Ксюшади, он уже почти выжал: пришла пора двигаться дальше.
Фото: Соцсети
На каком основании, кроме своих собственных наблюдений, я сделала такой вывод?
Дело в том, что бывшая жена Костика — актриса Дарья Мороз — дала интервью.
Вот что она рассказала:
Моя жизнь с Костей была направлена на то, чтобы его позиционировать в мир определенным образом. Я уже была состоявшейся в своем деле а к нему только пришла известность. Я сознательно всегда была «при нем», что вполне адекватно, он — мужчина, глава семьи, я — женщина; он — режиссер, я — актриса. Большой круг общения, совместные проекты.
Мороз ввела Богомолова в артистическую тусовку. Именно благодаря Даше ушлый Костик получил известность в узких театральных кругах.
Фото: Соцсети
Следующей вершиной, которую предстояло покорить амбициозному режиссёру, стало полусветское общество Москвы. В этом деле Ксения Собчак — идеальный проводник.
С помощью Ксюшеньки Богомолов вошёл в полусветскую Москву и прочно там обосновался. Квартирку получил. Благодаря Ксюшеньке и театрик дали.
Дальше нужно женщину посерьёзней — ту, которая не скакала по «Серебряной калоше» странной, громоздкой конструкцией.
Фото: Соцсети
Богомолову пора становиться академическим режиссёром, типа Кончаловского или Михалкова. Маститым, именитым мастером.
Мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади. Это же очевидно. Рядом с мастером должна быть Маргарита — и даже не жена чиновника, как у классика, а лучше — сама чиновница.
Осуждаю ли я Костика? Совсем нет.
Он такой, каков есть: влюбляет в себя женщин с низкой самооценкой и въезжает на их комплексах и недолюбленности туда, куда ему надо.
Что же касается Собчак, то о ней я была всё-таки лучшего мнения.
Да, некрасивая. Да, заполошная. Да, она может быть плохой, уставшей, лысеющей и катастрофически глупой, но несмотря на всё это Ксения Собчак — единица сама по себе.
Погребняк — это жена футболиста, Настя и Алёна Тиматевы — сожительницы Тимура Юнусова, Омар Курбанов или Курбан Омаров (всё время путаю) — муж Ксении Бородиной. А Собчак — это Собчак, самостоятельная, повторю, единица.
Только вот ведёт она себя, как последняя Ксения Бородина: тащит на себе мужика, выставляя себя женой при муже. Соцсети Собчак забиты пиаром Богомолова. Бородина постоянно продвигает своего протеинового дрессировщика в Инстаграме. От забитой, закомплексованной, выкладывающей в Инстаграм чеки Бородиной такое поведение ожидаемо, а Собчак я всё же до последнего не видела в роли наседки.
Но она, увы, оказалась ещё глупее, чем я считала. Собчак — всего-навсего жена при муже. Старается, тянет на себе, лепит.
Что-то даже жалко мне и её стало.
Костик выжмет из Ксении всё, что ему нужно, и пойдёт дальше. Женится на какой-нибудь женщине, уже уровнем намного выше, чем Собчак: с незапятнанной репутацией и связями в правительстве. Станет мэтром. Будет снимать кино на бюджетные деньги, получит орден или даже два, проживёт в сытости.
Всё у него сложится хорошо.
Кто будет следующей женой Богомолова?
Предполагайте!
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Источник: Лена Миро
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