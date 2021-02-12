 

Сотни страниц: совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко оценивали два года

12.02.2021, 17:02, Разное
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Петросян и Степаненко прожили душа в душу 33 года. Однако после столь долгого срока их брак треснул. Теперь они делят дома, квартиры и огромную коллекцию антиквариата. Все совместно нажитое имущество стоит миллионы рублей.

Сегодня Хамовнический суд Москвы неожиданно назначил заседание раньше срока. Как выяснилось, всем участникам процесса были разосланы сообщения. Изначально планировалось, что суд состоится 11 марта.

Даже адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин был удивлен, что в базе ведомства произошла такая ошибка. У него сохранился скрин-шот сообщения суда о том, что слушание дела состоится 11 марта. Дату поменяли только за день до суда.

“Забавно, что письмо поступило в 19:30, уже после окончания рабочего дня. Ситуация, по-моему, даже похлеще, чем назначение экспертизы имущества, где вся оплата процедуры возлагается на одного Евгения Петросяна, которому до этого арестовывали все счета!” – приводит “СтарХит” слова адвоката.

Стоит отметить, что совместно нажитое имущество Петросяна и Степаненко оценивали почти два года. Список всех ценностей занял порядка 1000 листов.



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