Назначен новый глава Пенсионного фонда России
12.02.2021, 17:02,
Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Прежде занимавший это место Максим Топилин был освобождён от должности этим же указом.
С 2013 года Андрей Кигим был руководителям Фонда социального страхования (ФСС) России. А ещё раньше – дважды побеждал на выборах президента Всероссийского союза страховщиков, а также возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности. Причины увольнения Топилина пока остаются неизвестными, сообщает “Москва 24”.
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