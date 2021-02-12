 

Назначен новый глава Пенсионного фонда России

12.02.2021, 17:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Андрея Кигима на пост главы Пенсионного фонда России. Прежде занимавший это место Максим Топилин был освобождён от должности этим же указом.

С 2013 года Андрей Кигим был руководителям Фонда социального страхования (ФСС) России. А ещё раньше – дважды побеждал на выборах президента Всероссийского союза страховщиков, а также возглавлял Национальный союз страховщиков ответственности. Причины увольнения Топилина пока остаются неизвестными, сообщает “Москва 24”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Памятник на могиле Анны Самохиной обледенел в ее день рождения

25.11 / Новое шоу Водонаевой раскритиковали за сходство с проектом Собчак

29.09 / Зато мужу помогла! – Личное мнение

08.01 / Мнение: Шоколадная победа России, штраф в 150% за продажу квартиры и сбой в распознавании лиц

20.08 / Мнение: Вакцина

30.08 / Экономисты пророчат России сбалансированный бюджет: Низкий уровень рубля выгоден

27.09 / Российская валюта может рухнуть из-за Лукашенко: До 100 рублей за доллар

11.09 / Мнение: Подразделение по борьбе с искажением исторических фактов

25.07 / Россия обижает молдаван

07.08 / Российским учителям запретят отдыхать за границей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска