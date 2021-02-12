Нарушения сна у пожилых людей связали с риском деменции и преждевременной смерти

12.02.2021, 17:00, Разное

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Специалисты Национального фонда сна США (National Sleep Foundation) считают, что пожилым людям необходимо спать минимум 7-8 часов в сутки для полноценного восстановления организма. Но, как правило, они спят немного меньше и обычно у них короче фаза глубокого сна. С возрастом также увеличивается риск расстройств сна, и в первую очередь бессонницы. Известно также, что люди старше 65 лет больше подвержены психическим расстройствам, возникающим на фоне дефицита сна.

В новом исследовании, которое провели ученые из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School), сравнивались данные пожилых пациентов (средний возраст 76 лет), которые спали положенные 7-8 часов в сутки, и тех, кто спал 5 часов и меньше. Авторы использовали результаты опросов, проведенные в ходе Национального исследования тенденций в области здравоохранения и старения (NHATS). В выборку попали 2610 респондентов, которые заполняли анкеты в 2013 и 2014 годах. Они отвечали на вопросы о продолжительности и качестве сна (например, есть храп или нет), в том числе дневного, и времени, необходимого для засыпания.

Ученые также собрали данные о смертельных исходах и диагностированной деменции среди участников опросов. Они обнаружили тесную связь между нарушениями сна и риском нейродегенеративных заболеваний. У пожилых людей, которым на засыпание требуется от 30 минут и больше, вероятность развития деменции в течение пяти лет была на 45% выше.

Кроме того, плохое качество сна, в том числе желание постоянно подремать днем, и его продолжительность от 5 часов и менее тесно связана с повышенным риском смерти от всех причин. При этом ученые не обнаружили никакой связи между храпом и когнитивными нарушениями у пожилых людей.

«Наши выводы подтверждают важность усилий, направленных на то, чтобы пожилые люди могли достаточно спать каждую ночь», – считают авторы исследования.